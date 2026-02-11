涉誘使公司投資310萬元生產咖啡機項目 醫療儀器公司前營運總監欺詐罪脫 官信確有潛在買家

醫療儀器公司時任營運總監在2019年至2020年間建議公司生產咖啡機，被指訛稱有國際飲品公司有意購買，誘使公司投資超過300萬元於泰國設廠生產，遭廉署落案起訴。73歲時任營運總監否認欺詐罪受審，暫委法官蘇文隆今午在西九龍法院裁決指看不到被告供詞有重大漏洞，被告既無不軌企圖亦無不當利益，連被告上司都不能否定被告說法，因此信納被告供詞指確有潛在買家，裁定被告罪脫。

辯方指73歲被告馮宗熊從未表示有明確買家，被告向上司回覆買家Keurig Dr Pepper Inc.（KDP）電郵，旨在回應上司要求，而非確實買家，而且被告相信KDP會給予機會，若試產成功KDP會下單購買。被告於審訊中作供，只有其供詞曾提及Clement Tse，蘇官認為看不到被告供詞有重大漏洞。

相信被告無不軌企圖及不當利益

蘇官分析雖然被告聲稱提供私人電話供Clement使用，又開立Gmail帳戶方便日後溝通，令人十分可疑到底Clement是否虛構，然而被告相信KDP為潛在買家，若滿意試產會下單購買，被告既無不軌企圖，亦無不當利益。蘇官續指連被告上司都不能否定Clement存在，是否上司下屬之間出現誤會不得而知，相關電郵連電腦專家也未能定論。蘇官因此信納被告供詞，KDP確為潛在買家，被告無心欺騙上司。

73歲被告馮宗熊案發時為富識醫療技術有限公司（富識）前營運總監，被控於2019年10月24日至2020年4月3日期間（包括首尾兩日）在香港，藉作欺騙，即向富識醫療技術有限公司（富識）虛假地表示Keurig Dr Pepper Inc.是咖啡機生產項目的買家，並意圖詐騙而誘使富識向BM Technology Design Limited 及韋奇工業有限公司結清總額港幣3,174,211.2元的付款，導致BM Technology Design Limited及韋奇工業有限公司獲得利益，或導致富識蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：DCCC134/2024

法庭記者：陳子豪