財政預算案2026｜運輸署：6.24前期滿車輛駕照可按現行收費續期 市民毋須趕續牌　

新一份《財政預算案》將在本月25日發表，運輸署今日( 11日 )表示，為免市民趕期續領車輛牌照和駕駛執照，將實施特別安排，所有在新一份《財政預算案》發表日或之前合資格續領的車輛牌照( 即6月24日或之前牌照期滿而仍有登記的車輛 )，可在6月24日或之前任何時間按現行收費，續期4個月或12個月。

運輸署實施特別續領牌照安排

至於在《財政預算案》發表日或之前合資格續領的香港正式駕駛執照及駕駛教師執照，( 即6月24日或之前期滿，而在續領時期滿不足3年的執照），亦可在6月24日或之前任何時間按現行收費，續領執照。

運輸署實施特別續領牌照安排，免市民於新一份預算案公布前趕往續牌。資料圖片

該署強調，上述特別安排只適用於符合上述條件的車輛牌照、香港正式駕駛執照和駕駛教師執照的續期申請，不適用於其他牌照服務。該署重申，市民毋須揣測《財政預算案》可能提高牌照或執照費用，而趕往續證，特別安排與預算案內容沒有任何關係，該署亦不知悉預算案內容。