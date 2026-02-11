Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節｜逾五成男士首選「睇戲」慶祝 北上旅遊成新趨勢 送禮用餐預算齊「縮水」

社會
更新時間：13:11 2026-02-11 HKT
發佈時間：13:11 2026-02-11 HKT

情人節將至，交友約會公司「HK Romance Dating Limited」今（11日）發布「2026情人節之送禮消費模式」意見調查報告。結果顯示，慶祝模式有所轉變，「睇戲」躍升首選，「北上旅遊」亦成新興趨勢，而外出用餐預算則有所下調。

逾5成男士情人節「睇戲」慶祝  約2成男女選「北上旅遊」

調查於今年1月15日至2月3日訪問517名香港情侶及夫婦，包括243名男士和274名女士。有52%受訪男士選擇「睇戲」慶祝情人節，另有42%受訪女士以「行街購物」為首選，同時有21%男士及23%女士選擇「北上旅遊」。今年選擇「在家中慶祝」的男士則由去年48%大幅下跌至11%。

用餐和購禮物預算均「縮水」

調查發現，有86%男士及71%女士選擇外出用餐慶祝，但42%男士和55%女士的用餐預算集中在501 至1,000元區間，較去年普遍預算在1,001至2,000元的情況有所下調。至於禮物預算，36%男士預計花費501至1,000元，54%女士預算則在500元以下。僅有22%男士和6%女士預算為1,001至5,000元，較去年均有所下降。

逾5成男士送花成「首選」 女士想收「手錶或珠寶首飾」

有52%男士送禮首選依然是「花」，較去年的46%有所上升，但高達56%女士最希望收到「手錶或珠寶首飾」。女士送「數碼電子產品」的選擇維持在44%，連續兩年成為女士送禮首選，此類物品亦是最多男士期望收到的禮物，佔42%。

另外，52%男士最不想收到的禮物是「樂園入場劵」，44%女士則最不想收到「文儀用具」，亦有29%女士不想收到「公仔/玩具/模型」。

「HK Romance Dating Limited」創辦人張惠萍表示，男士認為送花是缺一不可的選擇，儘管情人節期間花價偏高，多數男士仍會送花給女士，亦通常搭配其他禮品一同贈送。「睇戲」成為首選則與近年港產片不斷有佳作出現有關係。

另一創辦人黃嘉如建議，多花心思了解對方喜好和近期需要，挑選實用而貼心的禮物，更能突顯重視，如客製化專屬禮物亦是展現誠意的不錯選擇。

記者：曹露尹
 

