年宵｜海關走訪維園攤檔派傳單打擊侵權 加強巡查售年貨商舖 適時果斷執法

社會
更新時間：12:38 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:38 2026-02-11 HKT

農曆年宵市場今日（11日）開鑼，全港各區有共14個年宵市場，展開為期7天的年宵檔期。為打擊侵權活動，海關人員早上到維園年宵市場，向檔主派發宣傳單，呼籲切勿售賣侵權物品；同時會加強巡查各區售賣年宵貨品的地點，包括年宵市場及商舖，適時採取執法行動。

向檔主派發傳單籲勿售侵權物品

海關版權及商標一般調查組指揮官吳家俊表示，早於10月至11月期間，走訪多個競投地點，向成功競投攤檔的檔主派發宣傳單張，呼籲檔主勿因為售賣侵權物品而誤墮法網。他稱，年宵於今日開始，將一如既往與商標持有人、版權擁有人保持緊密聯繫；亦派員到14個年宵市場巡查，派發宣傳單張及紀念品，以提升商戶對知識產權的認識。

加強巡查年宵市場及售賣年貨商舖

他亦稱，海關會加強巡查各區售賣年宵貨品的地點，包括年宵市場及商舖，為打擊各類型侵權活動，適時將果斷執法，如有疑似違規行為，海關將立即採取執法行動；又提醒商戶，售賣侵權物品屬於嚴重罪行，根據《商品說明條例》，一經定罪可面臨最高50萬元罰款及5年監禁，若對售賣的商品有懷疑，應向相關商標持有人、版權擁有人或其代理查詢，呼籲市民尊重知識版權，切勿售賣侵權物品。

記者：何姵妤
攝影：蘇正謙
 

