地盤工藉口塗藥油對繼女摸胸吮乳指插陰道 認非禮罪還押3.20判刑

中年繼父前年6月以塗藥油作藉口向11歲發燒繼女摸胸吮乳，隨後更將手指放入繼女的陰道。繼父今早在區域法院承認猥褻侵犯罪，法官葉佐文將案件押後至3月20日求情及判刑，待取被告的心理醫生報告及事主的創傷報告，期間被告還押候懲。

38歲被告M.Y.，報稱地盤工人，承認一項猥褻侵犯罪。控罪指，他於2024年6月10日在香港天水圍某單位猥褻侵犯11歲女童X。

案情指，被告是11歲女童X的繼父，案發時被告與妻子Y辦理離婚，被告與Y育有5歲親生兒子Z，即使離婚但仍同住在天水圍某單位。X將被告視為父親看待，並予以信任。

以搽藥油為名摸胸吮乳並指插陰道

在前年6月10日晚上11時許，X發燒感不適，被告遂取出藥油，欲在睡房內為X塗抹腹部及背部，故X躺在床上，將睡裙拉高，露出腹部。惟其後被告再將X的睡裙拉高，露出胸部，並撫摸X的左胸約4秒，再吸吮X左邊乳頭約4秒。

被告隨後將X的內褲拉至大腿位置，然後將左手手指插入X的陰道，歷時約14至15秒，令X感到痛楚，期間Z坐在X的身旁使用平板電腦。案發後，被告為X的背部塗抹藥油，但X哭著跑開，更向Y透露此事，Y遂報警求助。兩日後，被告被捕。

案件編號：DCCC1382/2024

法庭記者：黃巧兒