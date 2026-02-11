每日雜誌｜諾如病毒爆發 南韓生蠔醬蟹成「疑兇」 有餐廳被指偷懶未領牌 供應非原隻海鮮高危

諾如病毒近期肆虐本港，衛生防護中心於3周內錄得近40宗集體食物中毒個案，涉及逾百人，當中近90%個案與食用生蠔有關，更有人因兼食韓式生蠔及醬油蟹而「中招」。有售賣生蠔的店舖指，冬季南韓生蠔較肥美鮮甜，且價格相宜，惟當中食安風險不容忽視。有韓國餐廳憂慮生意受牽連，已減少入貨。有業界人士直言，部分同業疑為避開申請的繁瑣程序，在未領有「限制出售食物許可證」下供應生鮮食品，貨源不明，甚至可能採用非原隻海鮮，風險極高，建議有關部門加強執法巡查，並提高市民警覺，保障公眾健康。

食肆Chef's Cuts繼黃竹坑店爆食安風波後，啟德店再有食客「中招」。

8名食客在中環文華東方酒店快船廊享用生蠔後食物中毒。

近日，進食生蠔後感染諾如病毒的食物中毒個案暴增。衛生防護中心錄得個案由去年12月底平均每周1宗，上升至1月每周平均4宗，2月起更急增至30宗。上月18日至本月9日期間，中心錄得37宗食物中毒個案，涉及115人，當中33宗（101人）與諾如病毒相關，均曾在潛伏期內食用生蠔，另有6人曾於韓式餐廳兼食醬油蟹。食物環境衛生署已指示2間供應商暫停供應進口生蠔。

韓國餐廳憂受牽連減少入貨

餘下不足一星期便到情人節及農曆新年，有店主慶幸銷情未受影響。「香港生蠔關注組」店主指出，現時店內出售法國及日本蠔為主，全部有衛生證及經過嚴格控制保溫，暫未受到食安風波影響，僅小部分客人有疑慮，「定單數目理想。」他指，冬季部分韓國生蠔較肥美鮮甜，且價格相宜，或吸引提供任食的餐廳或酒店採用。

「香港生蠔關注組」店主慶幸暫未受到食安風波影響。 受訪者提供

另有韓國餐廳長期供應醬油蟹，因憂慮生意受牽連，減少入貨。該餐廳負責人指，店舖的活蟹源自韓國，到貨後會先解凍清洗，再用自家醬油醃製48小時，繼而在冰箱保存，5天內必須食用，「有客人落單才會把原隻蟹拆開，拆開後建議於1小時內食用。」她說，暫時未見生意受影響，料今星期入座率達60%至70%，惟因應近日食安問題，加上農曆年前後也屬淡季，已準備減少入貨。

有韓式餐廳長期供應醬油蟹，憂慮生意受牽連。 受訪者提供

有業內人士相信，食安問題大機會源於產地，目前已知涉事兩間公司中，其中一間為南韓公司，建議公眾暫停食用南韓產生蠔，並希望政府公布另一進口商入貨的地區及批次，讓市民了解內情，「不希望一竹竿打一船人。」

南韓上月逾千宗案例創新高

事實上，南韓正值諾如病毒爆發期，自去年11月起至上月底確診案例已達2519宗，創5年來新高，單在上月第2及第3周已錄得逾千宗案例，有快速擴散趨勢。

南韓正值諾如病毒爆發期。

位於南韓西南部的全羅南道保健環境研究院監測發現，下水道流入水的諾如病毒平均濃度，由去年11月首周每毫升9.49萬拷貝（copies/mL），大幅增加至上月第4周的165萬拷貝，增幅逾17倍。當地約半數患者是0至6歲嬰幼兒，多經人際接觸或受感染者嘔吐物的飛沫傳播而感染。

翻查資料，南韓生蠔非首次安全問題。去年3月，美國食品藥物管理局（FDA）曾要求餐廳和零售商停止銷售，並召回產自南韓統營的冷凍半殼生蠔，是當地自2022年起第六度指令停售南韓產生蠔。

「生醃」風潮近年再起，除泰式生醃蝦、潮式生醃螄蚶外，韓式餐廳中的生蠔及醬油蟹也受市民歡迎。不過，在韓式餐廳數量大增下，也隱藏食安危機。有店主指，售賣生蠔的店舖應向食環署申請「介貝類水產動物」及「供不經烹煮而食用的蠔（生蠔）」兩種許可證，提交申請後，署方會派員到店檢視衛生環境、雪櫃溫度等是否合乎規格，亦會不定時抽樣檢查，相當嚴謹，「大約每1至3個月到店一次。」惟他指，部分同業疑為避開申請的繁瑣程序，在無相關許可證下供應生鮮食品。

至於醬油蟹，將蟹用醬油生浸而成，實際也屬於刺身類。根據《食物業規例》（第132X章）規定，任何人士如有意在任何處所內出售介貝類水產動物（大閘蟹）或其他限制出售的食物，包括涼茶、壽司、刺身、切開的水果，以及供不經烹煮而食用的蠔和肉類，必須在開業前申領有關擬經營業務的受限制食物售賣許可證。

截至昨日，全港共有1241間店舖持有出售「供不經烹煮而食用的蠔」的許可證，但持有出售「壽司及或刺身」許可證的店舖，只有147間。

業界籲加強執法提高市民警覺

有業內人士指，坊間有不少韓式餐廳未有申請相關許可證，卻以放題方式促銷醬油醃製的海鮮食品。有韓食店店主批評有關亂象未獲正視，「很多韓國餐廳怕麻煩，不想為了醬油蟹一款食品而申請許可證。」他直言，餐廳提供醬油蟹任食，食安風險極高，大部分標榜首隻蟹會連蟹蓋上碟，其後的蟹也不連蟹蓋，有機會是供應商提供非原隻蟹的貨源，餐廳卻直接用蟹身做醬油蟹，「風險比原隻蟹高。」他無奈指，港人喜歡放題概念，令醬油蟹放題大行其道，「對貨源有保留。」

有業界人士指，餐廳提供任食醬油蟹的食安風險極高。 受訪者提供

他批評，行內亂象多，建議有關部門加強執法巡查，並提高市民警覺，保障公眾健康。

衛生防護中心總監徐樂堅醫生提醒，鑑於近日與進食生蠔相關的食物中毒個案大幅上升，市民應提高警覺，而香港人的旅遊熱點，包括日本及韓國近日的諾如病毒活躍程度亦持續上升，市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衛生，以減低受感染的風險。

業內人士建議公眾暫停食用南韓生蠔，並呼籲政府加強抽檢。

諾如傳染力極強 專家：活躍期避吃生冷食物

有傳染病專家表示，目前諾如病毒正處於活躍期，提醒市民近期應避免進食生蠔等生冷食物。

香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜指出，諾如病毒主要經由進食受污染的食物或水源，以及接觸患者的嘔吐物或排泄物傳播；部分情況下亦可因嘔吐引起短距離空氣傳播。他指，生蠔屬於較高風險食物，因其以過濾海水進食，若養殖海域遭人類糞便污染，病毒會在蠔的體內大量積聚，濃度甚至高於周邊海水；如食用受污染生蠔的數量越多，感染風險及病情嚴重性亦會相應增加。

他提醒，每年10月至翌年3月是諾如病毒的活躍期，兒童、長者及免疫力較弱人士應盡量避免進食生冷食物。

「杜蟲藥」對病毒無效

家庭醫生林永和亦指出，諾如病毒傳染力極強，在低溫環境下可存活數周，極少量病毒已足以致病，酒精搓手液亦無法有效殺滅，必須以肥皂徹底洗手，並用1比49的稀釋漂白水清潔環境。此外，他提到，食物必須加熱至攝氏75度以上，並持續數分鐘，無論是火鍋或油炸，均須確保食物「由外至內」完全熟透，以防病毒殘留在生蠔或貝類的腸道內。

過去有市民因常食刺身而定期服用「杜蟲藥」，林永和提醒，諾如病毒並非寄生蟲，驅蟲藥對病毒無效，胡亂服藥恐擾亂腸道微生態及出現副作用。

每日雜誌組