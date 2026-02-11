Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿Mo復健再報喜  練習增強肌力助駕駛電動輪椅 拍片分享：係咪好威

社會
更新時間：01:40 2026-02-11 HKT
發佈時間：01:40 2026-02-11 HKT

男團MIRROR於2022年7月舉行演唱會期間發生嚴重意外，舞者李啟言（阿Mo）遭懸掛半空的巨型屏幕墮下擊中，事件震動全城。事隔三年半，阿Mo的復健之路仍在持續，而他周二在社交平台上載短片，向外界分享康復進展，再度為外界帶來鼓舞。

去年年底，阿Mo父親、牧師李盛林曾透露，兒子在新一輪治療循環中取得較以往更持久的進展。他形容，每日復健訓練都是一次突破身體反應的過程，阿Mo現時已大幅減少使用輪椅上的頭枕支架，只有在放鬆或需要休息時才作輔助之用，讓頭部與頸部稍作舒緩。

除治療外，阿Mo亦積極在每周療程空檔練習操控電動輪椅，現時已能在有限情況下於較狹窄的通道中移動，甚至自行進出升降機。這些看似細微的進步，卻為他帶來久違的行動自主感。

阿Mo昨日（10日）更親自在社交平台「現身說法」，上載一段使用電動輪椅的短片，向外界分享近況。他以英文留言表示，希望與大家分享自己的小小進步，並解釋練習過程中，透過握住一根固定在地面的棍子，控制其直立移動，有助訓練駕駛電動輪椅所需的部分肌肉力量，而相關練習自去年12月已開始進行。最後，阿Mo更以輕鬆語氣笑問一句「係咪好威」，展現其一貫樂觀與幽默的一面。

帖文一出，隨即引來大批粉絲留言打氣，不少人表示看到他的堅持與進步感到欣慰，亦認為阿Mo的復健歷程，持續為關心他的人帶來力量與希望。

