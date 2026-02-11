洪水橋產業園擬不限地積比限高110米 議員專家指方便片區不同用途配搭

政府致力發展北部都會區，短期內會為洪水橋產業園申請改劃，早前已諮詢相關鄉委會等持份者。根據方案，政府將申請改劃洪水橋24.8公頃土地用途，以發展產業園，園區內不設地積比限制，但維持主水平基準以上110米的高度限制，並由產業園公司決定個別用地發展參數。立法會議員林筱魯表示，不限地積比，可給予私人市場彈性，亦方便產業園公司就區內不同用途作配搭。北部都會區諮詢委員會委員劉國勳表示，擬議高限下，料可建約30層，並相信政府可經由產業園公司把關，避免濫用。

改劃約24.8公頃為「產業園」專屬地帶

發展局去年成立洪水橋產業園有限公司，發展約23公頃的產業用地，預計今年中運作，政府計劃月內向城規會提交申請，將洪水橋/厦村新發展區西北方約24.8公頃屬「其他指定用途」註明「港口後勤、貯物及工場用途」的土地，改劃為「其他指定用途」註明「產業園」的專屬地帶。

政府早前已就改劃建議諮詢兩個相關的鄉委會，並將諮詢元朗區議會等持份者。根據建議，洪水橋產業園將不會設有地積比限制，僅保留現時主水平基準以上110米的建築物高度限制，政府希望藉此提高產業園的設計彈性。而「產業園」用地的准許用途亦會擴闊，可作研究開發、製造及物流管理等的產業，亦可興建相關配套，包括檢測認證、會議或展覽設施、人才公寓、培訓場地及餐飲設施等。

而參照改劃前的規劃，產業園可提供約160萬平方米的總樓面面積。至於產業園詳細設計及個別用地的發展用途和參數，則會參照產業園公司的發展計劃書釐定，而未來的項目倡議人亦可針對個別項目與政府部門商討發展密度。

林筱魯：吸引市場力量需保持彈性

本身是資深城市規劃師的林筱魯表示，過去政府對大型片區的地積比限制有兩種取態，機場和迪士尼發展均無限制地積比，而數碼港和工業邨則有限制，後者有特定用途，而前者較具彈性，今次產業園區要吸引市場力量，需要保持彈性，容許試錯，亦方便產業園公司就區內不同用途作配搭，又舉例指西九文化區受到地積比等城規規限，雖是政府主導發展，卻多次因改變用途要上城規會，產業園應避免重蹈覆轍。

他續指，只要覆蓋面積和高度限制，基於樓層高度不會相差太遠，亦會自然形成粗略的地積比。對於園區內建築會否因而變得龐大笨重，林筱魯認為，建築仍要通過建築物條例等法律要求，而園區內的建築物應以實用為主，不應以文創區的建築比較。

劉國勳：不可能建成參天大樓

劉國勳表示，不設地積比限制，可配合產業園多階段的動態規劃，「有不同瓣數，有研發、製造、生活等的不同需要，而不同階段對GFA（地積比）要求不同」，讓產業園公司自由調配地積比，更顯靈活，並相信在產業園發展初期，部分只會興建地積比較低的建築。

對於園區會否變成超高密度，劉指，政府可以透過產業園公司把關，防止濫用，加上園區設有高度限制，若以3米一層推算，估計只可興建約30層，不可能建成參天大樓，而園區內必須有道路及其他基建設施，若環境過度擠逼，亦難吸引租戶遷入。

記者︰曾偉龍