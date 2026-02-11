Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

精彩全運回顧︱聖火傳遞 光照粵港澳

社會
更新時間：07:30 2026-02-11 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-11 HKT

歷經兩年多的精心籌備，第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）分別於去年11及12月舉行。為這場體壇盛會揭開序幕的，是莊嚴而熾熱的火炬傳遞。

去年10月9日，行政長官李家超在廣州南沙出席火種採集儀式，代表香港特區點燃十五運會和殘特奧會聖火，象徵使命與夢想就此傳承。於11月2日，聖火在廣州、深圳、香港、澳門四城同步傳遞，每城50位火炬手接力相傳。火炬自添馬政府總部出發，途經金紫荊廣場，乘天星小輪橫越維港，再經尖東等標誌性景點，最終抵達啟德體育園，一路串聯起香江的活力與風貌。

萬眾矚目的開幕典禮於去年11月9日在廣東奧林匹克體育中心隆重舉行。粵港澳三地代表並肩入場，步伐堅定，展現出大灣區融合協作、同心並進的動人畫面。隨後，一場展現三地文化深情與藝術創意的文藝盛宴緩緩展開，粵港澳藝術家同台演繹，交織出嶺南古韻與現代精神的和諧共鳴。最終，香港劍擊選手張家朗、廣東短跑名將蘇炳添與澳門武術運動員李禕，共同肩負開幕式場內火炬傳遞的最後一棒，象徵三地攜手開啟協同發展的新篇章。

除緊張刺激的競技項目外，本屆全運會亦設有23項群眾賽事活動，殘特奧會則包含11項大眾項目，旨在讓體育盛事貼近市民生活，推動全民健身風氣。香港代表隊在輪椅舞蹈賽事中勇奪3金3銀，表現亮眼；而在廣東舉行的群眾賽事中，香港健兒於五人足球、毽球、羽毛球、空手道及橋牌等項目亦發揮出色，共取得3金6銀3銅的佳績，展現香港體壇實力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前