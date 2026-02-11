精彩全運回顧︱聖火傳遞 光照粵港澳

歷經兩年多的精心籌備，第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）分別於去年11及12月舉行。為這場體壇盛會揭開序幕的，是莊嚴而熾熱的火炬傳遞。

去年10月9日，行政長官李家超在廣州南沙出席火種採集儀式，代表香港特區點燃十五運會和殘特奧會聖火，象徵使命與夢想就此傳承。於11月2日，聖火在廣州、深圳、香港、澳門四城同步傳遞，每城50位火炬手接力相傳。火炬自添馬政府總部出發，途經金紫荊廣場，乘天星小輪橫越維港，再經尖東等標誌性景點，最終抵達啟德體育園，一路串聯起香江的活力與風貌。

萬眾矚目的開幕典禮於去年11月9日在廣東奧林匹克體育中心隆重舉行。粵港澳三地代表並肩入場，步伐堅定，展現出大灣區融合協作、同心並進的動人畫面。隨後，一場展現三地文化深情與藝術創意的文藝盛宴緩緩展開，粵港澳藝術家同台演繹，交織出嶺南古韻與現代精神的和諧共鳴。最終，香港劍擊選手張家朗、廣東短跑名將蘇炳添與澳門武術運動員李禕，共同肩負開幕式場內火炬傳遞的最後一棒，象徵三地攜手開啟協同發展的新篇章。

除緊張刺激的競技項目外，本屆全運會亦設有23項群眾賽事活動，殘特奧會則包含11項大眾項目，旨在讓體育盛事貼近市民生活，推動全民健身風氣。香港代表隊在輪椅舞蹈賽事中勇奪3金3銀，表現亮眼；而在廣東舉行的群眾賽事中，香港健兒於五人足球、毽球、羽毛球、空手道及橋牌等項目亦發揮出色，共取得3金6銀3銅的佳績，展現香港體壇實力。