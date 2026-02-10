打擊鼠患︱食環署加強深宵巡查 提醒不當處理豬隻屠體或釘牌

土瓜灣落山道和九龍城道一帶鼠患問題嚴重，一間地舖豬肉檔凌晨時分有大量老鼠在鮮肉上「開餐」，被食環署發出即時封閉令，至今仍然生效。食環署表示，高度重視食物安全和環境衞生，將加強巡查全港新鮮糧食店，並採取深宵突擊行動，嚴厲打擊因不當處理豬隻屠體而導致鼠患的商戶。

土瓜灣「金寶肉食」封閉令仍生效

署方指，近日在土瓜灣落山道及九龍城道一帶的深宵行動中，發現一間名為「金寶肉食公司」的新鮮糧食店衞生惡劣且鼠患嚴重。為保障公眾健康，署方早於1月24日引用《公眾衞生及市政條例》，向該店發出即時封閉令。該店曾於2月6日申請解封，但因衞生狀況及滅鼠工作未達標而被拒絕，封閉令至今仍然生效。

月初起採特別行動 提47宗檢控

食環署於本月初已在全港採取特別行動，加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，嚴打增加鼠患風險的違規行為。行動中，署方人員共作出101次口頭警告或勸喻，並提出47宗檢控。

署方強調，會持續巡查新鮮糧食店，並將加強各區的深宵突擊行動。若發現有店舖因不當處理豬隻屠體導致鼠患，將即時發出封閉令及取消其牌照。根據法例，食物業經營者必須確保處所清潔，並保護食物免受污染，違者最高可被罰款一萬元及監禁三個月。