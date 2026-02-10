Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打擊鼠患︱食環署加強深宵巡查 提醒不當處理豬隻屠體或釘牌

社會
更新時間：21:09 2026-02-10 HKT
發佈時間：21:09 2026-02-10 HKT

土瓜灣落山道和九龍城道一帶鼠患問題嚴重，一間地舖豬肉檔凌晨時分有大量老鼠在鮮肉上「開餐」，被食環署發出即時封閉令，至今仍然生效。食環署表示，高度重視食物安全和環境衞生，將加強巡查全港新鮮糧食店，並採取深宵突擊行動，嚴厲打擊因不當處理豬隻屠體而導致鼠患的商戶。

土瓜灣「金寶肉食」封閉令仍生效

署方指，近日在土瓜灣落山道及九龍城道一帶的深宵行動中，發現一間名為「金寶肉食公司」的新鮮糧食店衞生惡劣且鼠患嚴重。為保障公眾健康，署方早於1月24日引用《公眾衞生及市政條例》，向該店發出即時封閉令。該店曾於2月6日申請解封，但因衞生狀況及滅鼠工作未達標而被拒絕，封閉令至今仍然生效。

月初起採特別行動 提47宗檢控

食環署於本月初已在全港採取特別行動，加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，嚴打增加鼠患風險的違規行為。行動中，署方人員共作出101次口頭警告或勸喻，並提出47宗檢控。

署方強調，會持續巡查新鮮糧食店，並將加強各區的深宵突擊行動。若發現有店舖因不當處理豬隻屠體導致鼠患，將即時發出封閉令及取消其牌照。根據法例，食物業經營者必須確保處所清潔，並保護食物免受污染，違者最高可被罰款一萬元及監禁三個月。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前