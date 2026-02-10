Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱集齊100%業權困難 測量師學會撐政府牽頭收購再重建

更新時間：16:04 2026-02-10 HKT
發佈時間：16:04 2026-02-10 HKT

大埔宏福苑善後問題備受關注，行政長官李家超今日（10日）表示，據收集到的受影響業主初步意願，有相當高比例的業主希望政府收購業權。測量師學會會長溫偉明認同政府應收購受影響業主的業權並重建，協助居民盡快重置居所。他解釋，宏福苑受地契管轄，若重建或部分重建，需要興建相似價值或標準的樓宇，要求集齊100%業權份數非常困難，故由政府收購再重建較為可行。他續指，業主亦希望向涉事管理公司或維修商追討賠償，折衷方法亦是由政府收購業權後再一併處理，亦較方便。

宏福苑安置︱倡發恩恤補貼助業主安頓

收購價錢方面，溫偉明指，現時政府動用收回土地條例時，出價一般低於市價，以恩恤價錢收購，政府可考慮向相關業主發出額外恩恤補貼，幫助受影響業主在市場上重置居所，但由於涉及公帑運用，需再商討。

設樓宇維修工作組 優化市場管理防圍標

因應坊間對圍標問題的關注，測量師學會今年將設立樓宇維修工作組，匯聚學會6個專業組別代表，透過樓宇維修、建築合約、工程管理及物業管理的跨專業知識，協助社會探討建立更完善及透明的維修工程市場管理制度，提升業界對工程質量及專業操守的重視。

溫偉明表示，工作組將進行研究，透過市場資訊、媒體報道分析及廣泛訪談，邀請屋苑業主、物業管理、建築行業、專業顧問、維修工程承建商等代表參與，預計今年5月完成，6月提交總結建議，冀優化市場管理與監管機制，以及促進優質顧問與承建商參與建立針對性業主支援策略，有助解決圍標、建造質素、工程安全等問題。

溫偉明又表示，期待財政預算案中在基建發展的部分可為業界帶來驚喜，並在北都發展上減省繁文縟節，帶來發展的彈性。

記者：曾偉龍

