昂坪360｜下月起每月一日設「回到開幕價」 本地居民$88可搭纜車 暑假特定日子或推夜間纜車

昂坪360今日（10日）表示，去年平均每日接待4850名賓客，按年有所上升；不過受去年較多惡劣天氣影響，總營運日數有所減少。適逢20周年，昂坪360董事總經理董沛銓表示，正積極籌備在今年暑假的某些特定晚上，推出夜間纜車，並加入富香港特色的霓虹燈元素。

台灣、美國及菲律賓客增長最多

董沛銓指，昂坪360於2025年平均每日到訪人數為4850名，較2024年的4843有所上升。人均消費共增長約4.5%，當中纜車消費以及纜車以外的人均消費，分別較去年增加約1.5%及約20.6%。他又透露，今年錄得盈利。

賓客分布方面，2025年短途地區市場表現最佳，佔39%；其次為中國內地，佔25%；本地賓客及長途地區市場，分別佔20%及16%。其中增長最多的市場為台灣地區、美國及菲律賓，分別增長38%、37%，以及20%。

擬服務於特定周末延長至晚上9時

受惡劣天氣及纜車保養維修日數影響，昂坪纜車2025年總營運日數為304日，較2024年減少19日，因天氣因素而暫停服務達9589分鐘，較2024年多3280分鐘。2025年昂坪纜車可靠度繼續維持歷史最高水平，達99.98%，相等於每日8小時的營運時間中，平均只有少於1分鐘的延誤。

為慶祝20周年，昂坪纜車計劃於暑假的特定周末延長營運時間至晚上，現階段計劃開至晚上9時，讓賓客能夠從高空俯瞰香港國際機場、港珠澳大橋及天壇大佛等迷人夜景。他指，由於有旅客反映霓虹燈是香港最令人印象深刻的元素之一，故部分纜車車廂將營造霓虹燈效果；昂平市集亦會放置霓虹燈裝置，並舉辦20周年夏日慶典，包括夜間現場音樂表演等。

3月起每月一日推出88元「回到開幕價」

為了答謝香港人過去20年支持，昂坪360將會由今年3月起至12月，每月選定一日推出88元「回到開幕價」，讓本地居民以昂坪360，20年前剛開幕時的優惠價錢，乘成人來回標準纜車，詳將容後公布。昂坪360亦推出一系列20周年精品，並會於市區設「快閃店」發售。

農曆新年活動方面，除了駿馬打卡位及與堪輿學家合作，推出吉日登高送祝福，大年初二更請來曾於內地春晚表演的團隊，表演非遺英歌舞。本地居民亦將有限定近半價優惠，購買一程水晶及一程標準來回纜車套票。

