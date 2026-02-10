推「網約紅Van」年中試行？ 運輸署：屬需求導向營運模式 與網約車不同

運輸及物流局早前公布《運輸策略藍圖》，提到本年中先在小巴試行按需求營運的公共交通模式。有報道指，政府初步計劃安排數輛紅色小巴，以網約形式營運，研究先在荃灣至佐敦路線試行，讓乘客通過專用的手機APP預約上落車地點，因這類小巴本身沒有固定路線和站點。運輸署今早（2月10日）在商台節目解釋，有關模式受制於特定路線，與網約車稍有不同。

運輸署助理署長(巴士及鐵路)黃志光。資料圖片

運輸署：適用於特定場景 需求不穩定時段或地區

負責巴士及鐵路服務的運輸署助理署長黃志光解釋，有關模式屬於「需求導向的智慧公交營運」，主要適用於特定場景，例如通宵時段或需求不太穩定的偏遠地區，專營巴士和小巴都適合運行該模式。

他解釋，智慧交通基金有項目資助研發機構與小巴營辦商合作，測試使用應用程式，讓乘客輸入乘車時間和上落地點等資訊，營辦商可因應客量派車到不同站點，或額外編配特別班次接載相關乘客。他強調有關模式仍然受制於特定路線，與「網約車」不同。