宏福苑安置︱相當高比例業主冀政府收購業權 有人關注收購價 李家超：確保公帑合理運用

大埔宏福苑安置問題至今仍然未有最終方案。行政長官李家超今早（10日）在行會前見記者時表示，根據收集的受影響業主初步意願，初步觀察到有相當高比例的業主表示會考慮接受政府向他們收購業權，也有業主表示要考慮實質的收購價。李家超指，可能安置過程中需動用到公帑，會評估並作適當安排，確保公帑有效、合理運用。

宏福苑安置︱過年前公布？李：盡早敲定

至於能否趕及過年前公布方案，李家超表示，目前業主回覆已大致收齊，工作組正密羅緊鼓歸納及分析業主就不同選項意願，明白這段時期對每位宏福苑居民來說都不容易。他指當然時間上要盡快做、越早讓受影響家庭可作決定是越好，稱政府會馬不停蹄，盡早敲定方案，讓受影響居民可作最適合選擇，協助他們早日重建家園、早日重回安定生活。

克服三大問題及挑戰 包括處理分歧、保險責任

李家超指，目前工作組歸納三大要克服的問題和挑戰，第一，就不同家庭需求分歧如何一致性處理；第二，對宏福苑的公共保險所涉及的責任，賠償的不確定性和相關法律問題；第三，所涉及的業權責任和法律爭拗會否帶來長時間延誤解決的風險等。

不過李家超指，每戶都有個別情況和需要，而社會也意見紛紜，表示政府會小心處理，平衡各方面意見，同時政府也會兼顧現實問題，包括公共資源的適當運用、公帑投入、住屋資源分配和相關法律、業權等責任問題。