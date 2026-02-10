每日雜誌‧人物誌｜致力科普解說變幻風雲 梁榮武深耕氣象望大眾減碳

為應對極端天氣，早前有大學研發人工智能模型提前預報大暴雨。天文台前助理台長梁榮武近年積極投身天文科普，他指科技進步有助提升天氣預報的準確度。觀天、測雨多年，「武哥」稱天文氣象瞬息萬變，加上全球暖化加劇更添變數。人類要從氣候變化的狹縫中生存，減碳既是國際大事，地球村一員的你我他亦可實踐出力。特大暴雨及超強颱風料將頻繁出現，他指天氣預測既是科學，也是藝術，在科學數據與保障生命安全之間平衡拿揑絕非易事，令預報工作更顯任重道遠。

梁榮武於2011年11月退休，現時是氣象學會發言人。 受訪者提供

退休後，梁榮武積極推廣天文知識。 受訪者提供

上星期的立春日陽光普照，天文台總部錄得最高氣溫攝氏22.1度，元朗公園的氣象站則錄得全港最高溫的攝氏26.5度。梁榮武亦指，當天氣溫較正常高4度，正是全球暖化下的現象。他尤為關注極端酷熱天氣令炎夏「熱上加熱」，並引述大學研究指熱浪對長期病患者帶來極大的生命威脅，不容忽視。

「武哥」於2009年至2011年出任天文台助理台長，退休後一直推廣氣象知識，現時是氣象學會發言人，常為傳媒解說天文氣象。數年前，他曾為電視台拍攝400集天文科普節目，贏得「武測天」的綽號。隨着科技發達，他指一般氣溫預測準確度已大大提升，唯獨暴雨惡劣天氣仍是極難準確預測。

梁榮武曾為電視台拍攝400集的天氣科普節目。 受訪者提供

科技進步助提升預測準確度

他舉例，即使從雷達觀測有暴雨區到來，但最終可能只得「幾滴雨」，相反一些預判為微弱的雨區，到來時突然加強形成暴雨，須即時發出警告信號，令公眾慨歎天氣不似預期。

2023年的世紀暴雨導致黃大仙港鐵站水浸、筲箕灣發生嚴重山泥傾瀉，亦讓全港市民見識極端天氣的破壞力。去年，極端天氣變本加厲，8月的三星期內，天文台5度發出黑雨警告；天文台亦破紀錄發出12個熱帶氣旋警告，當中包括1次8號風球及2次10號風球。

早前有大學研發人工智能（AI）模型，稱能提前4小時預測黑雨及突發性強降雨。「武哥」指，相關研究具突破性，惟若單一依賴人造衛星數據，未必能準確預測降雨位置，建議增加採用雷達數據，有助提升準確性。

他預期極端天氣將頻密出現，後果亦越見嚴重，雖然本港基建設施可靠，讓港人安度多次極端天氣的考驗，但單靠建造基建避災是「永遠追落後」。減碳被公認有助紓緩氣候惡化，他指當中牽涉大國的政治博弈、國家公共政策的訂立，但作為公眾，亦可透過日常參與出力。

梁榮武是本港第一代「天氣先生」。 受訪者提供

長年跑步上班實踐環保理念

他建議，公眾建立不浪費及珍惜資源的生活態度，並從改變生活習慣入手減碳。他說，低碳生活方法屬老生常談，但簡單如少吃外賣及縮短淋浴時間，已有減少製造垃圾及耗用電力能源的功效。回收再造、轉廢為才亦是綠色生活的重要一環，但他更相信從源頭減廢、避免過度消費，才是最有效方案。現時不論出席電台節目或公開講座，他都努力推廣，並以身作則，與外孫及家人一起實踐低碳生活。

觀天、測雨多年，對氣候危機，他早早洞悉。汽車碳排放量極高，是加劇全球暖化的元兇之一，故上世紀80年代他已賣掉私家車，外出乘搭港鐵或巴士，並跑步上班，「90年代，每日由何文田寓所跑步到天文台總部上班。」千禧年後，他搬到荔枝角，仍每日跑8公里到天文台總部。近年外出，他指若時間充裕會選擇步行，否則亦乘搭公共交通。如何落實低碳生活，他指各人情況有別，但重要是踏出第一步。

梁榮武經常接受傳媒訪問，解說天文現象及極端天氣情況。 受訪者提供

梁榮武希望下一代建立珍惜資源的綠色生活習慣。 受訪者提供

難忘「派比安」事件引發反思

梁榮武是1980年代首批獲挑選「出鏡」報道天氣的天文台科學主任，被坊間稱為本港第一代「天氣先生」。他提到，在天文台任職期間，最難忘2006年8月初的颱風「派比安」。

「武哥」當時在天文台當值，期間接獲一名女士來電，對方哭訴擔心在貨櫃碼頭工作的家人安危。他憶述，那刻只能作出安慰，最終亦未知對方家人的情況，但事件令他反思天氣預測與市民生命安危息息相關，在科學數據與公眾利益必須取得平衡。

翻查資料，當年「派比安」於本港西南約260公里掠過，天文台發出3號風球，但颱風襲港期間導致近1000航班延誤，最少10萬名旅客的行程受阻，連天文台總部內亦有大樹倒塌。當時天文台接獲不少市民投訴，被質疑為何不發出8號風球，事件鬧出軒然大波，更有聲音要求時任天文台台長林超英辭職。

「武哥」引述首任華人天文台台長岑柏早年所說，「天氣預測既是科學，也是藝術。」他指，這句話充滿哲理，因為時至今日，世人仍未能完全掌握天文氣象的變化，以致在有限科學數據下，預測天氣最終仍是由人作出主觀判斷。他認為，若沒有百分百準確的科學數據供參考，作出判斷時便不能忽略公眾安全，以免一旦誤判，危及市民。

他坦言，按照科學數據平心而論，「派比安」是介乎發出3號風球和8號風球之間的特殊個案，但若能回到從前，他認為當時應顧及公眾因素，發出8號風球。

近日熱搜詞語是「天命最高」，面對浩瀚大自然，人類難以螳臂擋車，當特大暴雨及超強颱風越見頻密，如何協助市民從風雲萬變及日趨嚴峻的極端天氣中安度過來，他預期天文台的預測工作挑戰更大，更顯任重道遠。

梁榮武於2009年獲時任特首曾蔭權頒授行政長官公共服務獎狀。 受訪者提供

運動健將樣樣精 曾組單車團歐洲「破風」

梁榮武熱愛運動，最愛打籃球、羽毛球及跑步，曾與友人組成單車旅行團，展開歐洲「破風之旅」。他一度受膝患困擾，近年逐漸康復，打算重拾踏單車的樂趣。

年屆74歲的「武哥」腰板挺直，十分健壯。年輕時他是運動健將，中學時代愛上籃球，亦喜歡跑步及羽毛球。大學時代，他是籃球校隊成員，也曾在大學舉辦的游泳比賽中勝出，奪得男子組200公尺自由式冠軍。入職天文台後，他與同事組隊「打波」，更是天文台籃球隊的中堅分子，並定期與其他政府部門的籃球隊切磋交流。

梁榮武是天文台籃球隊的中堅主將。 受訪者提供

中學時代，梁榮武已迷上打籃球。受訪者提供

他亦是跑步發燒友，曾多次參加渣打馬拉松10公里賽事，亦曾參加半馬。他指，出戰馬拉松，純粹志在參與，享受當中過程。

踏單車是他另一喜愛的運動，數年前曾與一眾單車「發燒友」組成旅行團，前往歐洲旅遊，並訂定由意大利米蘭前往法國的行程，沿途欣賞城鎮及農田風光。

早年單車歐洲遊行程中，梁榮武於法國的花田留影。 受訪者提供

梁榮武曾與友人由意大利踏單車到法國。 受訪者提供

近年他備受膝蓋傷患困擾，暫別各項劇烈運動，並進行物理治療，又聽從醫生建議游水鍛煉四頭肌，紓緩膝患。經休養後，其膝蓋痛楚大大緩解，他引述醫生指踏單車對膝蓋負荷較小，現時正準備再踏單車，享受運動樂趣。

記者：關英傑