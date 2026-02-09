中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔、腹痛和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身和麵包蟹等

衞生署衞生防護中心今日（9日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及8人。受影響的5男3女年齡介乎28歲至29歲。他們分別於1月31日及2月2日在中環干諾道中五號文華東方酒店的快船廊晚膳後，約25至75小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中4名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。

共同食物包括生蠔、三文魚刺身、蟹腳和麵包蟹

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物包括生蠔、三文魚刺身、蟹腳和麵包蟹。食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已於2月6日到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。食物安全中心現場調查發現受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒。食物安全中心已即時指示有關餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。所有新呈報的個案，均在食物安全中心採取防控措施前進食有關生的食物。 衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

近期多人進食生蠔後中諾如病毒

衞生防護中心總監徐樂堅指過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，2月開始更急增至30宗個案。1月18日至2月9日期間已錄得37宗食物中毒個案（共影響115人），當中33宗（89%）與諾如病毒相關（共影響101人）。流行病學調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案的受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。受影響人士當中，有5人須留院治理，全部情況穩定。衞生防護中心已將全部食物中毒個案通知食物安全中心作出跟進。

徐樂堅解釋，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。鑑於近日與進食生蠔相關的食物中毒個案大幅上升，市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產，尤其是孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者，以預防受到感染。



徐樂堅續說，除了食物中毒，諾如病毒亦是引致急性腸胃炎的主要原因之一。中心的監測指標顯示本地急性腸胃炎的活躍程度自一月初起持續上升，包括院舍及學校的急性腸胃炎爆發個案，實驗室的檢測顯示超過6成是諾如病毒引致。此外，其他香港人的旅遊熱點近日的諾如病毒活躍程度亦持續上升，包括日本及韓國。市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

農曆新年將至聚會多 中心籲食物須徹底煮熟後方可食用

他又說，農曆新年假期將至，市民較多機會舉行派對安排食物到會或火鍋，要預防食物中毒，除了注意個人衞生，所有食物亦必須徹底清潔並煮熟後方可食用；處理貝類海產時，須洗淨外殼並去除內臟，才可進食。要預防急性腸胃炎及諾如病毒感染，必須經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前及如廁後。洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液不能代替使用梘液和清水潔手。