主教山僭建｜芳姐站毛澤東像前拒離開 與地政總署人員一度對峙 政府再延清場期限

深水埗主教山山坡長年被非法霸佔官地及僭建，地政總署早前發出「清場令」，限於今日（9日）前停止佔用政府土地，包括移除山坡上毛澤東雕像，目前已延期至3月4日。《星島頭條》記者到場視察，近棠蔭街及巴域街的山腳休憩處均擺放各種康體設施，其中近棠蔭街山腳有部分土地範圍以鐵絲網圍封，圍網上有告示稱「地盤施工 閒人免進」，地政總署人員在場準備清場，惟有人站在毛澤東雕像的山坡上不願意離開，與人員對峙。

芳姐站毛澤東雕像前拒離開 更蓋上被子看似準備「長期作戰」

下午1時，一位自稱負責人芳姐站在有毛澤東雕像的山坡上，不願意離開；在場的地政總署人員亦多次勸喻不果，之後芳姐坐下來喝了一口水，身旁有兩隻狗兒相伴。過了約10分鐘，她更蓋上被子躺在山坡上，看似準備「長期作戰」。期間有街坊問她是否需要食物，她大喊「有呀」，又問：「有冇尿袋？手機冇電！」

近棠蔭街山腳被非法佔用的土地已經延期至3月4日清場。至於主教山另一處被佔用的斜坡同樣掛有通告，指土地屬不合法佔用，須於3月4日前清場，該地被人用竹枝、鐵通和帆布搭建成一個小屋，裏面放置五張麻雀枱、多張椅子。

而主教山另一邊、近巴域街的山腳同樣擺放各種康體設施，自稱第五代的負責人蘇先生表示，現時山頭活動範圍可分為兩部分，近巴域街山腳「A區」由他負責，「另外一邊就B區，發展較快」，並強調自己並不清楚對方工程詳情。

「A區」現時並未收到清拆通知，他補充，當局早在2022年通知須清拆部分設施，但由於康樂設施吸引數百人使用，街坊發起逾 3,000人聯署，「我哋承諾咗唔再擴張，只係想平平靜靜地用落去。」

蘇先生認佔用官地 : 「法律不外乎人情，長者真係需要呢啲設施」

今年75歲的蘇先生自沙士後，因緣際會被街坊帶上主教山，感受到山上空氣對身體有明顯改善，自此經常登山鍛鍊，其後受物理治療的啟發，結合自身機械工程的經驗製作出各類康健設施，「原本只打算做一兩件，結果愈做愈多」，在4年內做出超過20部健身及伸展設施，全數放在主教山上供街坊使用。除了有單車機，亦有扭腰機、按摩滾輪、鞦韆、呼拉圈等，他稱，由於山腳沒有政府照明，街坊放工亦想做運動，只能靠「自救」，「夜晚無燈，我同邊個爭取？所以自費整太陽能燈，七點幾全部亮晒，街坊可以夜晚過嚟運動。」

談到是否「霸佔官地」，蘇坦言，法律上確實如此，但認為「法律不外乎人情，長者真係需要呢啲設施」，故期望政府考慮人口老化問題，一眾街坊需要一個休憩地方，「你唔使幫我哋做，俾我哋做十年八年，等班老人家最後嗰段日子舒服些。到時我哋唔喺度，乜都冇人抗議」，強調義工、街坊均沒有私心，「我哋無收錢，無利益，只係想回饋社會」。

地政總署：若有足夠證據 會考慮檢控

地政總署表示，九龍西區地政處及相關政府部門今早採取聯合行動，清理該斜坡上的大型雕像。行動初期遭一名在場者強烈反對，地政處職員多次向該人發出口頭勸告。隨着該人傍晚自行離開現場，九龍西區地政處已接管有關政府土地，並安排後續行動。署方又稱，若有足夠證據，會考慮作出檢控。

