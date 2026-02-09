Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣街舖豬肉檔鼠患嚴重 食環署：一直持續跟進及巡查 上月底已發出即時封閉令

社會
更新時間：21:31 2026-02-09 HKT
發佈時間：21:31 2026-02-09 HKT

土瓜灣一個街舖豬肉檔被揭發鼠患問題嚴重，多隻老鼠於凌晨時分在新鮮豬肉上「開餐」，衞生情況令人咋舌。食環署表示，一向十分關注土瓜灣落山道和九龍城道一帶新鮮糧食店的衞生情況，並一直持續跟進及巡查相關新鮮糧食店，並已於上月底向該豬肉檔發出即時封閉令。

該署在去年12月及今個月進行的的突擊行動中，發現一間名為「金寶肉食公司」的新鮮糧食店衞生不佳並且鼠患嚴重，為保障公眾健康，該署已在1月24日根據《公眾衞生及市政條例》向店舖發出即時封閉令，勒令其即時暫停營業，徹底清潔和消毒有關處所，並進行有效滅鼠工作，直到署方滿意其衞生情況，方會考慮批准其重新營業。

該店舖曾在本月6日提出解封要求，但由於店內的衞生狀況及滅鼠措施仍未達標，因此本署已拒絕其解封要求，該封閉令到目前為止仍然生效。

此外，該署已於今個月初在全港各區採取特別行動，加強巡查超過250間持牌新鮮糧食店，嚴厲打擊增加鼠患風險的違規情況，以保障食物安全和公眾健康。在特別行動中，本署人員就違規情況共向相關新鮮糧食店作出101次口頭警告／勸喻，以及提出47宗檢控。本署會持續進行跟進巡查，檢控違規店鋪，並按情況考慮發出即時封閉令，吊銷甚或取消有關店鋪的牌照。

根據相關法例，任何從事食物業人士，包括新鮮糧食店，不得明知而容受或准許任何食物業處所內有老鼠或昆蟲存在；而且須採取一切合理地需要的措施保護食物，以免食物受到污染或變壞。經營者亦須時刻保持食物業處所各部分清潔、維修妥善和狀況良好。違例者會被檢控，最高刑罰為罰款1萬元及監禁3個月。違規的食物業處所會被記下違例分數，嚴重情況可導致牌照被取消。此外，如處所情況構成對健康的即時危害，本署有權作出封閉令，立即封閉該處所。

該署會繼續密切監察新鮮糧食店的衞生情況，並會積極採取巡查和執管行動，以保障市民健康。

