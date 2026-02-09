Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜內地「保供」代表團訪港考察 確保春節期間食物供應充足多元

社會
更新時間：20:10 2026-02-09 HKT
發佈時間：20:10 2026-02-09 HKT

國家商務部外貿司副司長李娜今日（9日）率領內地保障春節供港農副產品穩定和安全代表團（「保供」代表團）訪港，考察內地食物供港的情況，確保香港市民在春節期間有充足、優質、多元的食品。「保供」代表團成員包括國家海關總署、中央港澳工作辦公室和廣東省商務廳代表。

謝展寰中午和「保供」代表團會面

環境及生態局局長謝展寰中午和「保供」代表團會面，感謝「保供」代表團每年均於春節將至時來港考察內地食物供港情況。他表示，內地相關單位進一步強化了貨源組織和完善應急預案，確保食物供應穩定及品質安全，充分體現中央對香港的關懷和支持。謝展寰亦向「保供」代表團介紹香港特別行政區政府在食品範疇推動的各項新措施如何主動對接國家「十五五」規劃。

國家商務部外貿司副司長李娜（右四）與代表團到灣仔街市考察鮮活食品銷售情況。政府新聞處
國家商務部外貿司副司長李娜（右四）與代表團到灣仔街市考察鮮活食品銷售情況。政府新聞處
李娜（左二）、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強（右一）與代表團到西區副食品批發市場考察鮮活食品分發情況。政府新聞處
李娜（左二）、中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周強（右一）與代表團到西區副食品批發市場考察鮮活食品分發情況。政府新聞處

「保供」代表團上午在上水屠房考察供港活豬運輸、拍賣和屠宰情況。下午由環境及生態局、食物環境衞生署和漁農自然護理署的代表陪同，到灣仔街市和西區副食品批發市場考察鮮活食品的分發和銷售情況。

內地是香港農副產品，特別是鮮活食品的主要來源地。內地相關部門一向重視供港食品的品質、安全與穩定供應，與香港建立非常緊密的溝通聯繫機制。隨着內地供港鮮活食品的業務不斷增長，供港食品的質素及種類亦繼續提升，體現國家對香港特區的關顧，亦為穩定食品的供應和價格發揮重要作用。

