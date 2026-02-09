Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西營盤社區客廳開幕 陳國基 : 為有需要家庭提供額外生活空間 街坊讚有效改善生活

社會
政務司司長陳國基今日（9日）主持西營盤社區客廳開幕典禮。他表示，社區客廳可為有需要家庭提供額外生活空間，也能令社區聯繫更密切。開幕禮後附設社區客廳參觀環節，有使用者接受訪問時大讚社區客廳有效改善生活。

有用戶使用社區客廳後  生活質素及心理狀況均獲改善

陳國基於開幕時表示，社區客廳是政府幫助弱勢社群的重點項目，又提及有用戶使用社區客廳後，生活質素乃至心理狀況都得到改善，這正是政府設立社區客廳的目標。

他指出，社區客廳選址便利，不少街坊只要步行幾分鐘即可到達，形容設施真正融入了基層市民生活，是他們放鬆休息，遊戲學習，結交朋友和互相扶持的空間。西營盤社區客廳面積約2000平方呎，預計可服務約230個家庭，預計全年接待約37000人次。

西營盤社區客廳項目主管李慈恩指出，現在社區客廳正在服務100餘戶家庭，共兩百位使用者。陳國基說，西營盤社區客廳是本港第10間社區客廳，今年將再有另外5間社區客廳陸續啟用。

西營盤社區客廳位於威利蔴街，由去年12月30日起推行兩月餘，由香港明愛營運，關愛基金提供項目資助，為中西區劏房戶提供服務。西營盤社區客廳設有鄰里飯廳、備餐區、洗衣房、淋浴間及社區健身房，亦有兒童遊樂區、學童溫習室及音樂室等設施。社區客廳亦會定期舉辦節慶聚會、技能學習活動及聯誼小組。

登記流程方便 設施設計亦有巧思

李慈恩指出，登記使用西營盤社區客廳的流程簡單，劏房住戶只需提供身分證明文件與租約文件，以及入息證明進行簡單入息審查，便可入會成為社區客廳用戶。若文件齊備，最快甚至當日便可取得會員卡並使用設施。

她又提到，社區客廳已與地區不同機構達成合作，當中一些機構會派出義工來社區客廳進行服務，譬如有國際學校會定期有義務導師來幫學生補習，西營盤街市的菜販每逢周四也會捐出一批蔬菜，由街坊義工將蔬菜運到鄰里備餐區進行篩選，留下狀況良好的蔬菜予社區客廳用戶取用。李慈恩提到，社區客廳堅持提供蔬菜而非罐頭，是考慮到用戶的健康，希望他們食用新鮮蔬菜。

她提及，設計設施時有仔細考慮實際安排，例如兒童遊樂室設有遊戲機供小朋友遊玩，但遊樂設施採借用遊玩機制，每位用戶一次只可使用半小時，如果想要繼續玩，便必須邀請朋友，由朋友借用遊戲機，才可一同使用。她補充，這是為了鼓勵小朋友在打機休息的同時認識朋友，擴闊交友圈子。

用戶讚社區客廳改善生活 促進鄰里關係

今年70多歲的瓊姐接受本報記者訪問時，大讚社區客廳幫助她改善生活，跨過情緒難關。她表示自己以前有情緒問題，不願見人，自從加入社區客廳後，經常前往社區客廳與其他用戶一起聊天，鄰里關係密切，更會約時間一起在社區客廳食團年飯。

今年10歲的卓熙也是社區客廳的用戶，他說每個禮拜都會來補習，補英文和中文，也會來兒童遊樂區玩桌遊和賽車電腦遊戲。他表示，已經在社區客廳認識了7、8個朋友，和大家關係良好。

記者、攝影：周育瑩

