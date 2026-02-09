Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大研究：腎病藥「非奈利酮」證有效改善卵泡發育 助早發性卵巢功能不全患者懷孕

社會
更新時間：18:59 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:59 2026-02-09 HKT

早發性卵巢功能不全的患者多數難以懷孕，港大醫學院最新研究發現，利用原本用於治療二型糖尿病相關慢性腎病的藥物「非奈利酮」，有助促進卵泡發育，發展成可用胚胎，為病人帶來生育的希望。

港大表示，早發性卵巢功能不全影響著全球約1%至3%育齡婦女，患者由於卵巢微環境會出現纖維化，嚴重限制卵泡的生長，最終導致不育。港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系臨床教授吳鴻裕表示，團隊發現一款非類固醇抗纖維化藥物「非奈利酮」可為卵泡發育創造一個有利的微環境，有助卵泡持續生長至成熟卵泡，具有潛在臨床價值。

研究團隊自前年起於港大深圳醫院開展臨床試驗，為14名患有早發性卵巢功能不全的育齡女性提供脈衝式口服治療，並配合個人化卵巢刺激方案，療程最長為7個月。婦產科學系臨床助理教授王天任表示， 初步結果顯示8名受試者均有卵泡成功發育至優勢卵泡，約一半患者採集到成熟卵子；其中3人已成功培育出可用胚胎，另有3人則冷凍保存成熟卵母細胞，成效令人鼓舞。

臨床試驗期間，每位病人每月藥費大約100至200元，團隊稱藥物使用量少，相信副作用不大。港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系教授劉奎指，團隊採用「藥物再利用」策略，從已獲批並具備臨床安全性資料的藥物中，探索嶄新治療方案，能避免從零開始開發新藥所需的漫長時間與高昂成本，大幅加快新治療法的臨床轉化。

