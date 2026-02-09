宏福苑大火｜市建局設專線解答查詢 強調大維修資助須為業主或其繼承人

市建局今日( 9日 )公布，會按照「樓宇更新大行動 2.0」資助計劃申請表上的自住業主或長者自住業主（合資格業主）所填寫的資料，向合資格業主以支票形式發放資助款項，統一交予宏福苑的委任管理人合安管理有限公司， 跟進支票派發事宜。

獲資助款額人士須為合資格業主或其合法繼承人

市建局強調，獲資助款額人士須為資助計劃的合資格業主或其合法繼承人。市建局近日收到合安表示，收到宏福苑業主就「樓宇更新大行動 2.0」資助款額支票的查詢，經與合安商議後，市建局今日設立一條專線，直接解答相關查詢或疑問，以協助加快處理相關業主的個別問題，釋除他們的疑慮。 該電話專線為 2588 2900，由即日起，逢星期一至五（公眾假期除外），上午9時至下午6時，由市建局職員接聽。