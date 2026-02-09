消防員涉趁女網友醉酒強姦 控方指事主應邀上酒店飲白酒 事後斷片醒來獲告知被體內射精

34歲時任消防員涉嫌於2021年在服務式住宅酒店內親自下厨設宴款待女網友，期間女方飲用白酒後感頭暈而「斷片」，翌日醒來後獲告知二人已發生性行為。被告今早在高等法院否認強姦罪，案件隨即在4男4女陪審團席前開審。女事主憶述，原本二人相約在尖沙咀「食飯、睇戲」，惟被告在會面當日建議「不如轉地方」，自稱「煮嘢食好叻」，欲為女方下廚。開案陳詞提及，女方用膳及飲酒後感頭暈，清晨時分在床上醒來，被告提及曾在體内射精。

事主供稱被告臨時轉地點邀約上酒店

被告陳鈞濬，案發時任職消防員，被控強姦罪，控罪指被告於2021年7月9日至10日期間（包括首尾兩日），在香港荃灣青山公路某房間強姦女子X。

38歲女事主X庭上供稱，自己原本相約被告在案發當日前往尖沙咀圓方「食飯、睇戲」，惟中午時份收到由被告以訊息發送的一支白酒，X表示「（被告）秘撈係網上平台賣酒」，得知被告會帶同該白酒赴約。X續憶述，被告及後建議「不如轉地方」，更稱「想買餸煮嘢食」。X表示，被告向她自稱「煮嘢食好叻」，經常在消防局為同僚煮飯。被告建議相約在服務式住宅酒店會面。

開案陳詞指，女事主X在2021年4月中，經友人介紹獲得被告的Instagram並聊天，翌日二人在海港城會面及用膳，互相交換電話號碼後，在whatsapp上交流。直到同年5月9日至6月中，X與另一名男子交往，故沒有再與被告聯絡。惟二人有在網上打機，X在聊天室中得知7月1日是被告的生日。X在當日發訊息祝被告生日快樂，被告想約X外出惟遭拒。X及後建議在同月9日與被告「食飯、睇戲」，被告則建議「食飯、飲酒、睇戲、飲酒」，X建議在尖沙咀圓方會面。

酒後斷片醒來獲告知已性交懷疑遭迷姦

在7月9日中午，被告向X表示欲一起品嘗白酒，但由於白酒需冷藏保管，在餐廳開酒需支付開瓶費，故邀約X前往荃灣青山公路的某服務式住宅酒店，被告更透露會親自下厨。X則回應，自己要在8點後才能到達，被告及後將房間號碼告知X。晚上10時半左右，X抵達酒店房間，在用膳期間，X飲用了被告提供的白酒後，深感頭暈。二人用膳後，玩了一會兒卡牌遊戲，X感到迷糊，被告便將X抱到床上。

清晨4時許，X從床上醒來，感到頭暈及四肢無力，在床邊尋回牛仔褲後，發現被告躺在身側。被告向X坦然，二人已發生性行為，被告更在X的體內射精。X的腦海瞬間浮現出一些片段，X在發生性行為期間有拒絕稱「唔好」，最後被告在X的右下腹射精。X即檢查身體狀況，發現其右下腹的位置黏黏的。X在4時半左右，以whatsapp告知胞姐，自己與男子同在服務式住宅酒店期間暈倒。被告沐浴後，將X送回家中。X昏睡至當日下午，醒後覺得遭被告迷姦，終報警求助。

案件編號：HCCC93/2023

法庭記者：黃巧兒