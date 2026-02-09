Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南豐爭產案 創辦人幼女陳慧慧再興訟 質疑長女陳慧芳乘母病危奪資產

社會
更新時間：16:17 2026-02-09 HKT
南豐集團創辦人夫婦陳廷驊楊福娥去世後姊妹鬩牆，百億爭產案將於明年開審。幼女陳慧慧昨再入稟高等法院，質疑長女陳慧芳早年乘楊福娥神志失常，施加不當影響及行騙等，於2006年至2020年間轉讓至少8間公司資產及款項等，違反信託責任。陳慧慧要求法庭聲明交易無效，陳慧芳只以信託形式代楊福娥及其遺產持有，須歸還或賠償等額資產。

原告為楊福娥幼女陳慧慧(Vivien Chen)，被告為長女陳慧芳(Angela Chen)，2人均為楊福娥2004年遺囑執行人。入稟狀指，陳慧慧列出楊福娥於2010年11月至2017年間先後易手予陳慧芳的Sino Portfolio International Ltd、Southern Territories Group Ltd、Timeworth Group Limited、Metro Union Group Limited、Redbridge Enterprises Limited、Time Choice Finance Limited、Upper Wise Management Limited及Jesteburg Company Limited公司股份及資產、2011年4月2份楊福娥指定陳慧芳的持久授權書、同期離婚訴訟和解所得款項、2012年12月1份餽贈契約及1份債務轉讓契約，以及2006年直至2020年間的其他資產轉移。

陳慧芳。資料圖片
指陳慧芳向母施加不當影響奪資產

陳慧慧指控上述交易出於楊福娥神志失常，陳慧芳對楊福娥施加不當影響、行騙，違反信託責任，要求法庭聲明上述交易均無實效，陳慧芳只以信託形式代楊福娥及其遺產持有，下令陳慧芳歸還或賠償等額資產。

南豐集團創辦人陳廷驊前妻楊福娥去世後，將所有遺產留予長女陳慧芳，幼女陳慧慧不滿財產分配安排，質疑楊福娥離世前簽署的法律文件均受陳慧芳不當影響所致，而且生前受錯覺幻覺影響，無能力訂立有效遺囑，認為2008年遺囑無效，衍生遺囑認證訴訟。審訊現排期至明年2月22日進行，預計為期53日。

案件編號：HCA246/2026
法庭記者：陳子豪

