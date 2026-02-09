涉於遊戲群組稱於金鐘站放炸彈 無業男被控傳達有炸彈的虛假消息罪 准以2萬元保釋候訊

31歲無業男涉嫌於網上遊戲的討論群組中，聲稱將在大年初一於港鐵金鐘站放炸彈，遭警方拘捕。該男子被控一項向他人傳達有炸彈的虛假消息罪，今於東區裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請押後，待警方作進一步調查，包括檢驗在被告住所搜出的氣槍，不排除新增其他控罪。主任裁判官張志偉遂押後案件至5月5日再訊，另批准被告以2萬元保釋，期間被告不得離港、須遵守宵禁令，以及不得在金鐘地鐵站出現或逗留等。

被告鍾智朗，報稱無業，被控於2026年1月27日在香港，將明知或相信是虛假的消息向黃斯成傳達，意圖誘使黃或任何其他人相信香港金鐘港鐵站放有炸彈或放有會爆炸的物品、物體或物件。

案件編號：ESCC358/2026

本報記者