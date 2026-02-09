農曆新年｜漁護署籲勿非法攜帶或網購蘭花/花旗參/乾海馬等入境 違者可囚10年兼罰款1千萬

農曆新年將至，政府近日已錄得多宗市民從內地攜帶蘭花返港時被香港海關截獲個案。漁護署今日（9日）提醒市民，切勿攜帶或網購未領有所須許可證的瀕危動植物入境香港。任何人違反《條例》有關規定即屬違法（即使並非作商業用途），一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被沒收。

去年檢獲逾500宗個案 包括蝴蝶蘭、花旗參

政府去年，檢獲瀕危物種的個案超過500宗，包括蘭花（如蝴蝶蘭等人工栽培品種）、花旗參、乾海馬、天麻、石斛，以及列明的瀕危鯊魚魚翅等。

漁護署發言人說，部分動植物遭過度採捕正面臨絕種的威脅，因此其進出口受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）規管。本港透過《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》），實施《公約》的規定。在《條例》下，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物（包括其部分和衍生物），均受許可證制度規管。

網購時應查證是否屬受管制的瀕危物種

發言人續說，市民若計劃在本港以外地方購買動植物產品（包括網購），應事先查證該物種是否屬受管制的瀕危物種。由於要分辨動植物產品是否源自瀕危物種可能並不容易，漁護署建議市民切勿購買未能確認是否受管制的產品。

圖片來源：政府新聞處