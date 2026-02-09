綠在區區︱年廿九晚上7時「收爐」 初一至初三「回收環保站/便利點/流動站」停止服務

【綠在區區/農曆新年】環境保護署（環保署）今日（9日）公布「綠在區區」設施在今年農曆新年假期的服務安排。為便利市民回收農曆新年前進行大掃除所產生的回收物，環保署所有「綠在區區」設施會維持正常回收服務至年廿八（15日）。年廿九（16日）至年初四（20日）各「綠在區區」設施將作出以下安排：

綠在區區︱初一至初三所有回收站暫停服務

年廿九（2月16日）：設於街市內的「綠在香港仔」及「綠在聯和墟」於晚上6時停止服務，其餘「回收便利點」於晚上7時停止服務，所有晚間營運的「回收流動點」暫停服務；

年初一至年初三（2月17至19日）：所有「回收環保站」、「回收便利點」和「回收流動點」暫停服務；及

年初四（2月20日）：所有「綠在區區」設施恢復正常服務。

休業期間仍可將回收物放進部分自助回收籠車

環保署發言人表示，在「回收便利點」休業期間，市民仍可將回收物放進部分「回收便利點」門外設置的自助回收籠車或回收投口（不設綠綠賞積分服務）。當自助回收設施已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

「回收便利點」的營辦團體會每日定時檢視自助回收設施的情況，並會按需要清理裏面的回收物。此外，在「回收環保站」休業期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。

智能廚餘回收桶如常運作

發言人強調，環保署已和相關營辦團體商討，加強在農曆新年假期休業期間監察各回收點外的情況，包括使用閉路電視及定時巡查，若有需要時，會盡快派員清理回收物。至於廚餘回收方面，市民可繼續使用智能廚餘回收桶，並如常賺取綠綠賞積分。

各「綠在區區」設施在農曆新年期間的營運時間和其他資料可瀏覽網站（www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity），以及有關設施的Facebook專頁。