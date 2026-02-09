Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

綠在區區︱年廿九晚上7時「收爐」 初一至初三「回收環保站/便利點/流動站」停止服務

社會
更新時間：11:58 2026-02-09 HKT
發佈時間：11:58 2026-02-09 HKT

【綠在區區/農曆新年】環境保護署（環保署）今日（9日）公布「綠在區區」設施在今年農曆新年假期的服務安排。為便利市民回收農曆新年前進行大掃除所產生的回收物，環保署所有「綠在區區」設施會維持正常回收服務至年廿八（15日）。年廿九（16日）至年初四（20日）各「綠在區區」設施將作出以下安排：

綠在區區︱初一至初三所有回收站暫停服務 

  • 年廿九（2月16日）：設於街市內的「綠在香港仔」及「綠在聯和墟」於晚上6時停止服務，其餘「回收便利點」於晚上7時停止服務，所有晚間營運的「回收流動點」暫停服務；
  • 年初一至年初三（2月17至19日）：所有「回收環保站」、「回收便利點」和「回收流動點」暫停服務；及
  • 年初四（2月20日）：所有「綠在區區」設施恢復正常服務。

休業期間仍可將回收物放進部分自助回收籠車

環保署發言人表示，在「回收便利點」休業期間，市民仍可將回收物放進部分「回收便利點」門外設置的自助回收籠車或回收投口（不設綠綠賞積分服務）。當自助回收設施已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

「回收便利點」的營辦團體會每日定時檢視自助回收設施的情況，並會按需要清理裏面的回收物。此外，在「回收環保站」休業期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施，有需要時亦可聯絡該站的保安員協助。

智能廚餘回收桶如常運作

發言人強調，環保署已和相關營辦團體商討，加強在農曆新年假期休業期間監察各回收點外的情況，包括使用閉路電視及定時巡查，若有需要時，會盡快派員清理回收物。至於廚餘回收方面，市民可繼續使用智能廚餘回收桶，並如常賺取綠綠賞積分。

各「綠在區區」設施在農曆新年期間的營運時間和其他資料可瀏覽網站（www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity），以及有關設施的Facebook專頁。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT