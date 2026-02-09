生蠔食物中毒︱家庭醫生指「越新鮮越危險」 酥炸、炭燒蠔一樣有風險？即睇安全煮食方法

近期有關進食生蠔後感染諾如病毒（Norovirus）個案增多，衞生署衞生防護中心昨日再公布兩宗新增的有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及5人。家庭醫生林永和今早（2月9日）在商台節目中分析，指諾如病毒生命力極強，市民單憑肉眼難以分辨蠔隻是否受污染，更直言「越新鮮可能越多病毒」。他提醒，酒精、檸檬汁等方法均無法殺死病毒，即使是「酥炸」或「炭燒」等烹調方式，若內部未完全熟透，同樣存在感染風險。

生蠔「越新鮮越危險」：蠔隻過濾特性成病毒濃縮器

林永和笑言，自身過去也很喜歡吃生蠔，但現時已減少，尤其如果見到食物中毒個案增多，會「忍忍口」。

為何新鮮的生蠔反而更危險？林永和解釋，這與蠔的濾食特性有關。蠔在生長過程中，會過濾大量海水獲取食物。若其生長的海域不幸被帶有諾如病毒的人類嘔吐物或糞便污染，蠔隻便會在過濾海水時，將病毒不斷濃縮並積聚於其腸道內。「佢每日過濾，可以將病毒濃度增加到係海水嘅100倍。」

他又提到，諾如病毒對蠔隻本身無害，因此受感染的蠔外觀上依然「生生猛猛」，與正常蠔隻無異。林醫生強調：「因為（病毒）無色無味，你又唔會睇到佢腐爛，啲蠔好新鮮呢，可能就仲多病毒添。」他指出，僅僅10至100粒病毒顆粒，已足夠引發人體感染，而一隻受污染的生蠔體內可能含有數千粒病毒，可見風險極高。

病毒生命力頑強 冷凍、酒精全無效

諾如病毒的另一大特點是其極強的生命力。林永和指出，即使在零下20度的低溫環境下，病毒亦不會死亡，只會進入「冬眠」狀態，解凍後依然具有活性。此外，病毒在乾燥的環境表面，例如扶手欄杆上，可以存活長達兩至三個星期。

坊間流傳「飲酒殺菌」，或以Wasabi、檸檬汁等配料同食可殺死病毒，林永和明確否定這些說法：「『飲酒殺咗個病毒』係唔得嘅，酒精係殺唔到呢個病毒。」他提醒市民，切勿輕信偏方，唯一有效預防由食物途徑感染的方法，就是徹底煮熟。

高溫徹底煮熟是唯一出路 「酥炸」、「炭燒」仍有風險

要有效殺死諾如病毒，高溫是關鍵。林永和建議，食物必須加熱至中心溫度達攝氏75度並維持數分鐘，或在100度的沸水（如火鍋）中，持續烹煮至少一分鐘以上，才能確保安全。

他特別提到，即使經過烹煮，亦不能掉以輕心。「好似酥炸嘅蠔，外面可能好香脆，但如果裡面未熟，都係唔穩陣㗎。」同樣地，炭燒生蠔亦很難確保熱力均勻滲透至蠔隻中心。他總結指要安全享用，必須將蠔「煮到熟透」，雖然可能會犧牲部分口感，但這是保障健康的不二法門。

感染症狀與預防：正確洗手及環境消毒至關重要

林永和指，感染諾如病毒的典型症狀包括突發性的劇烈嘔吐（或呈噴射式）、腹瀉、腹痛及噁心。他形容，患者的嘔吐可以「噴出嚟」，輕易污染大範圍環境，傳播力驚人。患者康復後，其糞便及口水中仍可能帶有病毒長達數星期，容易傳染給家人或同事。

個人衞生方面，林永和指出酒精搓手液無法有效殺死諾如病毒。他解釋：「呢個病毒冇包膜（non-enveloped virus），佢嘅遺傳物質好堅固，我哋反而要用肥皂或梘液洗手，先可以破壞佢。」因此市民必須使用肥皂／梘液和清水，徹底搓手至少20秒。

在節日聚餐頻繁的時期，林永和呼籲市民注重飲食安全，處理食物時注意生熟分開，外購食物盡快食用。對於生蠔、刺身、沙律等高風險的未經煮熟食物，應「精明處理」，謹慎食用，以保障自己和家人的健康。