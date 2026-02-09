壹傳媒黎智英串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物案 今早將判刑

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司去年被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，而涉案「重光團隊」李宇軒及陳梓華與6名《蘋果日報》前高層則較早前已承認與黎智英串謀勾結外國勢力及發布煽動刊物等罪。連同黎智英在內、共12名被告今早將於西九龍法院判刑，警方在法院外加強警力部署，另有逾百公眾及多國領事等候排隊入庭旁聽。

黎智英精神狀態良好

三案共12被告依次為陳梓華、李宇軒、黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯及前社論主筆馮偉光（ 筆名盧峯）及 前社論主筆楊清奇（筆名李平）。

案件今早10時開庭，黎智英兩名兒子黎見恩及黎耀恩於早上9:50入庭旁聽。黎智英今日出庭時精神狀態良好，自行步入被告席時步履穩健，並無需他人攙扶。惟早前有外國聲音抹黑黎智英的健康情況，黎智英的家人亦就此持續炒作，聲稱他站立困難等，但這些說法與他在庭上的實際狀態明顯不符。

自上周五司法機構公布判刑日期後，已有公眾及傳媒於法院輪候入庭籌，截至今早約9時，排隊等候的公眾已逾百人，當中包括英美加等外國領事。警方在法院外的排隊人龍外圍起橙帶及架設鐵馬，大量警力在法院附近一帶戒備，並帶同警犬到場搜索，車輛進入法院範圍時亦須檢查。

案件受國際關注警方嚴密佈防

案件裁決備受本港及國際社會關注，警方高度重視法庭保安，在庭外作出嚴密佈防，包括調派機動部隊、反恐特勤隊、爆炸品處理課、警犬隊、傳媒聯絡隊及「劍齒虎」裝甲車等到場支援。大批軍裝警員亦穿戴防刺戰術背心及荷槍實彈在法院大樓周邊巡邏戒備，確保判刑安全順利進行。

另外，警務處副處長（國家安全）簡啟恩、警務處助理處長（國家安全）王忠巡及國安處總警司李桂華亦有入庭內旁聽。

截至上午約9時，大批傳媒及公眾輪候入庭內旁聽，當中包括「社民連」曾健成、陳日君等人。此外，多個國家的領事館代表亦到法院外排隊輪候，包括英國、瑞士、德國，加拿大及歐盟等代表。

案件編號：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭記者：劉曉曦 王仁昌