天氣｜年初二賀歲煙花撞正節氣「雨水」 天文台料多雲 初時局部地區能見度較低

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台表示本港今早（9日）大部分地區的氣溫降至14°C左右。年初二（18日）同樣是二十四節氣的「雨水」，當日天氣大致多雲。初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。適逢當日舉行「農曆新年賀歲煙花匯演」，或影響市民觀賞煙花。

天文台預測今日大致多雲，天氣清涼。早上短暫時間有陽光，氣溫介乎14°C至17°C。稍後有一兩陣微雨。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

根據九天天氣預報，現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐步緩和，該區氣溫回升，未來一兩日日間氣溫回升，明日（10日）氣溫為16°C至21°C，周四（12日）及周五（13日）風勢較大，周四吹4至5級東風，初時離岸間中達6級；周五吹4級東風，初時間中5級。周末至下周初日間溫暖，早晚較為潮濕，明日（10日）及周三（11日）濕度介乎60%至90%。

情人節日間溫暖

另外，一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸。天文台預料周末至下周初廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕。周六（14日）情人節部分時間有陽光。早晚局部地區能見度較低。日間溫暖，氣溫介乎18°C至24°C。

年初二氣溫介乎19°C至23°C

至於農曆新年，新年年廿八（15日）部分時間有陽光。早晚局部地區能見度較低。日間溫暖，氣溫最高25°C；大除夕年廿九（16日）天氣大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎19°C至24°C；年初一（17日）天氣大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C；年初二（18日）天氣大致多雲。初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。