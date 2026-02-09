Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜年初二賀歲煙花撞正節氣「雨水」 天文台料多雲 初時局部地區能見度較低

社會
更新時間：12:47 2026-02-09 HKT
發佈時間：07:01 2026-02-09 HKT

東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台表示本港今早（9日）大部分地區的氣溫降至14°C左右。年初二（18日）同樣是二十四節氣的「雨水」，當日天氣大致多雲。初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。適逢當日舉行「農曆新年賀歲煙花匯演」，或影響市民觀賞煙花。

天文台預測今日大致多雲，天氣清涼。早上短暫時間有陽光，氣溫介乎14°C至17°C。稍後有一兩陣微雨。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

根據九天天氣預報，現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐步緩和，該區氣溫回升，未來一兩日日間氣溫回升，明日（10日）氣溫為16°C至21°C，周四（12日）及周五（13日）風勢較大，周四吹4至5級東風，初時離岸間中達6級；周五吹4級東風，初時間中5級。周末至下周初日間溫暖，早晚較為潮濕，明日（10日）及周三（11日）濕度介乎60%至90%。

情人節日間溫暖

另外，一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸。天文台預料周末至下周初廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕。周六（14日）情人節部分時間有陽光。早晚局部地區能見度較低。日間溫暖，氣溫介乎18°C至24°C。

年初二氣溫介乎19°C至23°C

至於農曆新年，新年年廿八（15日）部分時間有陽光。早晚局部地區能見度較低。日間溫暖，氣溫最高25°C；大除夕年廿九（16日）天氣大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎19°C至24°C；年初一（17日）天氣大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C；年初二（18日）天氣大致多雲。初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT