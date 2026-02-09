情人節撞正年廿七及星期六 花店失曬命客：訂單少一半 花商指市民或買「年花」贈愛侶

向愛侶送贈鮮花，共晉燭光晚餐，為每年情人節增添「儀式感」，惟今年情人節適逢星期六，且臨近農曆新年，旺角花墟多間花店在當眼處擺放年花，僅少數有推銷情人節花束。有花店負責人表示，今年無需送花到辦公室「曬命」，情人節相關訂單較去年少一半以上。不過亦有花商指，本港消費氣氛改善，加上花墟重建吸引留影客，料兩個節日期間，生意可增加約1成。餐飲業預料，情人節營業額較平日周六增長約1成，「情人節不單只有情人慶祝，很多家庭客以往都有在情人節一起吃飯。」

多間花店主力銷售年花

距離情人節不足一星期，《星島》記者到旺角花墟觀察，多間花店主力銷售年花，將蘭花、年桔等擺放在門口當眼處，僅部分花店將玫瑰放在門口，或貼告示稱歡迎預訂情人節花束。

香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春表示，今年情人節在「年廿七」，緊接農曆新年，估計有市民買牡丹、蝴蝶蘭、日本蕙蘭等年花贈愛侶，「這些花的花語都象徵愛情。粉紅色的蝴蝶蘭代表『少女微笑』，女性收到後一定會笑。」

賴榮春估計，今年市民傾向情人節當日買花，或直接買年花贈愛侶，「情人節花束的銷情可能少了，但對年花影響不大，見到市民很積極地買，今年氣氛似乎有好轉。」他又說，隨著重建臨近，不少市民、遊客會趁新年到花墟留影，可望帶旺人流及生意，「情人節連農曆新年，估計生意額增加約1成。」

花商料生意按年少6成

對於花商傾向做年花生意的現象，卉豐花業負責人Cherry解釋，花墟由本月7日至17日封路，花店需要取捨，「每年正月二十前，大家都買蘭花為主，因為可以放幾個月。」 此外，今年情人節適逢周六，失去需「曬命」的客戶，料生意按年少6成以上，「送花到辦公室，都是想其他同事看到。」

Cherry續謂，今年訂花顧客仍以男士為主，女士百中無一，「女士會送些較實際的禮物，就算送花給男士，對方都未必開心。」她亦說，會透過差異化行銷，應對内地花商競爭，「在推出的花束款式中，加入外國花材。綉球花會用外國花才有的顔色，襯花都會用内地沒有的花，看起來高貴一點。」

笑笑口花店負責人張先生表示，今年情人節臨近新年假期，不少愛侶計劃外遊，即使花店沒有加價，訂單也較去年銳減一半，「買花平均花費約600元，不會有太貴的花，1000多元的花束都很少。」他稱，近年有人充當中介從深圳、蓮塘等地「拉車仔」送花往香港，惟兩地租金及薪酬水平不同，本地花店難以「鬥平」，只能在維持質素同時，盡量控制成本，「若市道不好，就不要入太多貨，請太多人，寧願自己辛苦一點。」

西餐廳訂枱率約7成

想與另一半甜甜蜜蜜，一頓情人節晚餐不能少。餐飲聯業協會會長黃家和表示，西餐廳訂枱率約7成，表現不俗，預計業界營業額較平常的周六增加1成，「情人節套餐價錢無大幅變動，人均消費約600元，高端食肆約1、2千元。」他說，儘管仍會有不少市民趁周末及長假外遊，但相信一系列農曆新年慶祝活動，可帶動市民出外消費，吸引遊客到港，料業界新年期間生意額按年有5%增長，「尤其粵車南下的顧客消費力較高，對餐飲業有幫助。」

記者 蕭博禧