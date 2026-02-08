錦綉花園失水︱大部分水管屬私人鋪設 水務署：要求署方維修是本末倒置

元朗錦綉花園失水問題仍未解決，水務署今日（8日）發稿澄清，根據法例及地契，屋苑內部供水系統的維修保養責任屬用戶或註冊代理人，並非署方。對於錦綉花園小業主權益聯會（聯會）將規管方錯誤定性為責任方，要求署方承擔維修責任，水務署直指「實屬本末倒置。」

水務署：錦綉花園大部分水管屬私人鋪設

水務署指出，因應錦綉花園內部供水系統出現滲漏，署方根據《水務設施條例》第七條賦予的權力，要求註冊代理人跟進，惟聯會將規管方錯誤定性為責任方，要求署方承擔維修責任，實屬本末倒置之舉。

水務署委託獨立專家小組提供第三方專業意見。圖為早前使用透地雷達技術（多通道陣列式車載透地雷達）採集地底狀況數據。資料圖片

署方又解釋，錦綉花園地契特別條款第42條列明，只有在水管由政府鋪設、且所在道路已移交政府的情況下，才由政府負責維修。然而，錦綉花園大部分水管由土地承批人鋪設，相關道路亦未移交政府，故屋苑內的供水喉管應由用戶或註冊代理人負責保養。署方希望聯會停止發放不實資訊。

為協助解決問題，水務署已委託獨立專家小組，利用科技及專業知識，就屋苑失水問題提供第三方專業意見，以協助責任方部署復修工程。專家小組已展開工作，目標在今年4月得出初步結果，署方接獲意見後將詳細考慮，並為業主及管理公司提供技術支援。

相關新聞：

水務署專家組到錦綉花園勘察漏水問題 爭取四月有初步結果

錦綉花園5億水管維修煞停 管理公司：招標過程合規公平 續與居民溝通尋求解決方案

錦綉花園5億水管維修煞停 物管公司指缺「社區共識」 本月下旬起退款