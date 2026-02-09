新春年花︱風和日暖正合生長 桃花大王：今年是桃花開得最好一年

農曆新年將至，各區年宵市場將陸續開鑼，由於本港今年氣溫較為穩定，是桃花開得最好的一年。有本地花農接受《星島》訪問時表示，「八九成都開得合時」，預計生意與往年相若，可賣出約300棵桃花，價錢則由1千元至6萬元不等，視乎高度、花苞數量等。

普遍維持20°C 屬桃花最理想生長溫度

種植桃花約40年的「桃花大王」郭財添（財叔）表示，現時花場佔地約10萬平方呎，合共種植了約800棵桃花。他謂，由於今年氣溫較穩定，普遍維持約20度，正是桃花最理想的生長溫度，因此是「開得最好的一年」，花期亦剛剛好，「有八九成開得合時，不少客人見到都很喜歡。花冧（花苞）是最好，顏色鮮紅又大朵，花期亦不會太早或太遲，用了不少肥料種植，所以很壯健。」

熟客偏好本地出品

近年有不少市民選擇北上購買年花，財叔坦言對其生意不會有影響，並認為內地品質不穩定，花種和使用的肥料各有不同，大部分熟客仍是偏好本地出品，「我們一朵花開了，起碼一星期才掉下來」。他預計今年生意與往年相若，可賣出三至四成、約300棵的桃花，「我們多數都不會賣光，要留下來繼續種，之後才可以有大棵的桃花。」

談及供應量，財叔稱，整體桃花數量足夠，由三尺至十尺都有，價錢則由1千元至6萬元不等，要視乎高度、花苞數量等等，其中商舖及寫字樓等公司客戶對大棵桃花需求尤大，一般八九尺起跳，最搶手是花苞較密集的，「大棵的（桃花）晚了訂就沒有，大棵很難種。有些客跟了四五年，年年都訂。」

連場暴雨「浸死」不少桃花

價錢方面，他透露近年種植成本，如肥料、田租等均有上升，加上近年出現打風及暴雨等惡劣天氣，令場內不少桃花也浸死了，故今年價格增約一至兩成，「你買一千、兩千元，我們也執得幾百元」，又強調要保持品質，不會「求其出貨」。

他亦分享挑選桃花貼士，須按照家居空間選擇合適的桃花，「樓底高就揀高身、花枝多啲；空間小就要較小棵的」。如果希望應節，見到花開，就揀多些已開的；相反，過年期間不在港，便要選擇花冧多、未全開的。至於養在家中，亦要注意保持水分，「通常要足水，一定要夠水份，無水就不開。」

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒