生蠔食物中毒︱業界料韓國蠔出事籲加強抽檢 黃家和大派定心丸：賣得就是安全

社會
更新時間：18:26 2026-02-08 HKT
發佈時間：18:26 2026-02-08 HKT

本港近日連環爆出多宗生蠔食物中毒個案。有生蠔刺身專門店負責人表示，近期出事的生蠔主要來自韓國，而食安中心提到的兩間公司只屬入口商，推測問題較大機會源於產地。餐飲聯業協會會長黃家和則大派定心丸，指「賣得就是安全」，着市民不用太擔心。

生蠔店負責人：韓國蠔近5年才出口香港

售蠔約10年的生蠔刺身專門店負責人羅先生接受《星島頭條》電話訪問時表示，近期出事的生蠔主要是來自韓國，據他了解，涉事的傑頓國際食品及88投資控股有限公司只屬入口商，加上近期有不少餐廳和酒店出現生蠔中毒事件，故估計生蠔的問題較大機會源自其產地，「不可能間間大品牌、大酒店、餐廳的衞生標準都差，如只是一兩間（出現事故）就可能是餐廳有問題。」

羅先生指，自己主要出售歐洲和日本生蠔，沒有出售韓國蠔，而韓國蠔是近5至8年才有出口至香港，體型較大，價格較便宜，惟味道較淡，常見於街市或酒店自助餐，「街市10蚊有一隻，可以用來燒」，而本地生蠔專門店的顧客要求較高，偏愛品質較佳的法國、歐洲和日本蠔。

近來接連有生蠔中毒事件，羅先生指其專門店生意沒有受影響，今年新春的刺身生蠔到會預訂情況亦與去年相若，預計未來兩周仍會陸續收到訂單。

就生蠔食安風險，他建議公眾暫停食用來自韓國的生蠔，政府亦應加強韓國蠔的抽檢。購買生蠔後，食客必須小心與其他食物分隔在雪櫃不同間格暫貯，並用濕毛巾和保鮮紙包住生蠔，避免出現交叉感染。貯藏溫度應保持在攝氏0至4度，而開蠔的工具則須徹底消毒，開蠔後盡快食用，避免污染。

黃家和指生蠔產地多 料不會影響供應

餐飲聯業協會會長黃家和表示，本港出售的生蠔主要是進口，餐廳食肆屬被動式經營，而食環署會定期檢驗，若發現某地區的生蠔有重金屬或污染，就不准進口，酒店和食肆亦不能出售，代表仍可供應的生蠔是安全。

他續指，農曆新年臨近，不少食客會預訂自助餐慶祝佳節，其中亦可能有生蠔供應，「賣得就是安全，所以不用太過擔心」，而生蠔產地多，相信近期事件不會影響生蠔供應，而很少人是為了吃生蠔而預訂自助餐，故相信不會影響自助餐生意。

