機場櫻花園．多圖︱東涌「櫻花正開」 獨特「纜車+海景」襯粉紅花海 港人：應該自豪

位於赤鱲角南路的機場櫻花園迎來盛開期，粉紅色花海配以昂坪360纜車背景和東涌灣海景，成為打卡聖地。《星島頭條》記者趁今日（8日）周末假期到場，發現賞花客絡繹不絕，中間通道一度水洩不通。許多攝影發燒友趁觀「櫻花盛開」，帶同專業器材來捕捉「櫻花萬千」的美好；亦有主人帶同寵物前來放電兼拍寫真，再上傳社交平台分享給朋友。

攝影迷：日本都無櫻花樹用纜車做背景

攝影迷郭先生到機場送女兒上飛機後，順道到場打卡。他大讚景色「非常好，很值得來」，加上是日風和日麗，可以捕捉到小昆蟲圍繞櫻花飛舞的畫面，拍出來的照片更加生動。他認為，現場有香港特色的纜車作背景更顯獨特，「日本應該也沒有用纜車做背景的櫻花樹，但我們有，應該引以自豪。纜車下有櫻花樹，旁邊又有海景，有很多題材可以拍攝。」

郭先生認為，最佳拍攝時間為早上10時至11時，此時陽光不太猛烈，有些許光線，「因為櫻花比較透光，顏色亦不太強烈，呈淡淡的粉紅色，故我們一般不喜歡太強的陽光（拍攝）。」他又傳授兩個攝影小技巧，就是找好角度和焦距，「焦距拉長一點，角度放低一點，就會避開人潮，有時（角度）放得太低，就能拍到天空；另一個方法，很多人都知道的，如果用手提電話拍照，就用AI功能刪走人群。」

有人無視規則踐踏草地

不過，他坦言見到不少人不守規矩踐踏草地，感到頗為失望，「有些執法人員經過都沒有執法，這點有些失望。不單是旅客，還有香港人會踩落草地，破壞草坪，這就稍微欠缺公德心了，但整體來講氣氛還是很好的。」

市民讚櫻花開得燦爛

市民楊小姐特意從將軍澳駕車前來，她帶同3歲半和5歲的愛寵荷蘭侏儒兔「打卡」，希望留下美好回憶。她表示，雖然香港的櫻花樹數量不及日本，但花況相當不錯，「開得好燦爛、好靚」。現場人山人海，見到大家都拍得開心，自己也看得開心，之後會把照片上傳到社交平台分享給其他兔主，讓他們也知道這個好地方。

她亦稱，為了配合粉紅色櫻花，特意幫愛寵穿上粉紅色、帶蕾絲邊的裙子，再加上粉紅色蝴蝶結。今天氣溫剛剛好，加上有少許陽光灑下，希望能拍到「靚相」。問及拍攝兔子的小技巧，她提到，兔子嘴巴比較圓潤又「肥嘟嘟」，因此「低炒就最靚，同影人唔同。」

潘小姐從社交平台得知機場附近有一片櫻花花海，趁周末特意前來打卡。對比在日本賞櫻，她稱香港的品種不一樣，顏色方面也有不同。現在可以留在香港，不用飛到日本，便能看到漂亮的櫻花，加上今天天氣很好，故整體氣氛相當不錯。

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒