Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生蠔食物中毒︱衞生署再揭2宗相關個案共涉5人 於黃竹坑Chef's Cuts用膳後不適

社會
更新時間：13:47 2026-02-08 HKT
發佈時間：13:47 2026-02-08 HKT

衞生署衞生防護中心今日（8日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及5人。受影響的2男3女年齡介乎30歲至38歲。他們於1月30日在黃竹坑香葉道11號「THE SOUTHSIDE」二樓229及230鋪「Chef's Cuts」晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。

生蠔食物中毒︱同一餐廳啟德分店 近日曾爆類似個案

翻查資料，啟德AIRSIDE的Chef's Cuts分店，近日亦曾爆發食物中毒群組，共涉及6人，全部人均曾進食生蠔。

相關新聞：

啟德Chef's Cuts爆食物中毒 6人用餐後腹痛、屙嘔兼發燒 均曾進食生蠔

生蠔食安風波擴大 再有供應商被勒令停售 食環署加強巡查

銅鑼灣家賀屋爆食物中毒 12人食生蠔、刺身後屙嘔發燒 5人就醫1人留院

中環法國餐廳L'Amour爆食物中毒 4人食生蠔後上吐下瀉

衞生防護中心指，其中3名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

初步調查顯示，受影響人士於上述食肆進食的共同食物為生蠔。食物環境衞生署食物安全中心和環境衞生部人員早前已到涉事餐廳及生蠔供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）調查。

已指示供應商暫停出售及供應生蠔

食物安全中心在調查後，已經即時指示供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司暫停出售及供應生蠔，並在2月6日發出有關跟進工作的新聞稿，指示業界如持有該公司供應的生蠔，應立即停售。所有新呈報的個案，均在食物安全中心採取防控措施前進食有關生蠔。

過去三周錄得34宗食物中毒個案 共影響108人

衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，2月首周更急增至27宗個案。過去三周（1月18日至2月7日）已錄得34宗食物中毒個案（共影響108人），當中30宗（88%）與諾如病毒相關（共影響94人）。流行病學調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案的受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。受影響人士當中，有五人須留院治理，全部情況穩定。衞生防護中心已將全部食物中毒個案通知食物安全中心作出跟進。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT