Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構「不似預期」三大原因

社會
更新時間：14:06 2026-02-08 HKT
發佈時間：14:06 2026-02-08 HKT

【天氣/天文台】天文台日前公布，今年一月較正常溫暖，平均氣溫為17.5度，較正常值16.5度高1.0度。不過天文台近期，於一周內兩度預測（2月2日和2月8日）市區最低氣溫13度。然而根據天文台錄得的實際氣溫，兩日最低分別為15.2度和14.9度，較預測的偏暖約2度，差異頗為明顯。至於為何「估錯」，前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武接受《星島頭條》訪問時，分析原因有三。

變數一：冷空氣強度估算

梁榮武表示，影響香港冬季氣溫最主要因素是寒潮及冷空氣強度。若預報時對南下冷空氣的強度估算不夠準確，便會直接導致最終的溫度預測出現偏差。

變數二：降雨及蒸發作用

其次，降雨亦是影響溫度的重要變數。梁榮武解釋，當乾燥冷空氣抵達時，若伴隨降雨，雨水蒸發會帶走熱量，令氣溫進一步降低。反之，若原先預計有微雨，但最終沒有下雨，缺少蒸發冷卻效應，氣溫便會比預期中為高。

相關新聞：

天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）

立春天氣︱氣溫過山車 周五溫暖潮濕最高24度 兩日急插10度周日相當清涼

變數三：雲量「毛氈效應」

第三個因素是雲量的估算有否誤差。梁榮武比喻，雲層就如一張「毛氈」，會阻礙地球表面熱能（即輻射）散發到外太空。他表示，如果晚間雲量較多，「輻射冷卻」效應便會減弱，地面溫度就不會降得那麼低。

全球暖化下 香港落雪只能「在歷史中回憶」

談及市民感覺今年冬天「偏暖」，寒冷天氣日數較少，梁榮武直言「喺今時今日好正常」，強調這正是全球暖化的直接後果，相信香港寒冷天氣日子將越來越少。他又坦言，香港以前極少數情況下也試過落雪，但相信只能在歷史中回憶，未來只會越來越暖。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT