天文台預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構「不似預期」三大原因

【天氣/天文台】天文台日前公布，今年一月較正常溫暖，平均氣溫為17.5度，較正常值16.5度高1.0度。不過天文台近期，於一周內兩度預測（2月2日和2月8日）市區最低氣溫13度。然而根據天文台錄得的實際氣溫，兩日最低分別為15.2度和14.9度，較預測的偏暖約2度，差異頗為明顯。至於為何「估錯」，前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武接受《星島頭條》訪問時，分析原因有三。

變數一：冷空氣強度估算

梁榮武表示，影響香港冬季氣溫最主要因素是寒潮及冷空氣強度。若預報時對南下冷空氣的強度估算不夠準確，便會直接導致最終的溫度預測出現偏差。

變數二：降雨及蒸發作用

其次，降雨亦是影響溫度的重要變數。梁榮武解釋，當乾燥冷空氣抵達時，若伴隨降雨，雨水蒸發會帶走熱量，令氣溫進一步降低。反之，若原先預計有微雨，但最終沒有下雨，缺少蒸發冷卻效應，氣溫便會比預期中為高。

相關新聞：

天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）

立春天氣︱氣溫過山車 周五溫暖潮濕最高24度 兩日急插10度周日相當清涼

變數三：雲量「毛氈效應」

第三個因素是雲量的估算有否誤差。梁榮武比喻，雲層就如一張「毛氈」，會阻礙地球表面熱能（即輻射）散發到外太空。他表示，如果晚間雲量較多，「輻射冷卻」效應便會減弱，地面溫度就不會降得那麼低。

全球暖化下 香港落雪只能「在歷史中回憶」

談及市民感覺今年冬天「偏暖」，寒冷天氣日數較少，梁榮武直言「喺今時今日好正常」，強調這正是全球暖化的直接後果，相信香港寒冷天氣日子將越來越少。他又坦言，香港以前極少數情況下也試過落雪，但相信只能在歷史中回憶，未來只會越來越暖。