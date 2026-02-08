天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天氣（附新年天氣預報）

農曆新年即將到來，今年天氣較以往溫暖，《星島頭條》持續整合、更新天文台就農曆新年的預測，供讀者參考。根據九天天氣預報，天文台預料，年初一（17日）天氣大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C；年初二（18日）天氣大致多雲。初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。

2.9｜年初一、二日間有陽光 最高23°C

一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸。天文台預料周末至下周初廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕。年廿八（15日）部分時間有陽光。早晚局部地區能見度較低。日間溫暖，氣溫最高25°C；大除夕年廿九（16日）天氣大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎19°C至24°C；年初一（17日）天氣大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C；年初二（18日）天氣大致多雲。初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。

2.8｜年廿八最高25°C 比對上一報有所調高

天文台更新九天天氣預報，年廿八（15日）天氣部分時間有陽光，早晚局部地區能見度較低，氣溫介乎19°C至25°C；年廿九（16日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，初時局部地區能見度較低，氣溫介乎19°C至24°C；年初一（17日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。