陳國基、廖長江、羅淑佩等出席嘉許禮 香港義工共築十五運會和殘特奧會光榮盛事

全國運動會香港賽區統籌辦公室昨日（7日）舉行第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）香港賽區義工嘉許禮，表揚一眾義工由測試賽到賽事期間盡心盡力，表現卓越，共築這一次運動盛事。政務司司長陳國基致辭時說，各項賽事得以成功圓滿舉行，有賴超過15000名義工參與，他們累計服務超過36萬小時，為賽事注入溫度，展現香港的熱情與效率。

十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許禮假香港單車館舉行，主禮嘉賓包括政務司司長陳國基、香港賽馬會主席廖長江、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、全運會統籌辦主任楊德強、香港志願者協會主席郭永亮和義務工作發展局主席彭韻僖。近3000名義工出席活動，受嘉許的義工和義工團體獲在場人士熱烈掌聲祝賀。

逾1.5萬義工參與 服務逾36萬小時

陳國基致辭時說，香港能夠參與共同承辦十五運會和殘特奧會，是國家對香港的信任與支持。香港賽區各項賽事得以圓滿成功，除了政府各部門和社會各界的通力協作、市民大眾的支持，更有賴一支充滿熱誠的義工團隊。他亦感謝賽馬會全力贊助香港賽區的義工計劃，以及香港志願者協會和義務工作發展局協助招募、培訓及管理義工團隊。

廖長江表示，馬會撥款逾5億港元支持香港及廣東賽區賽事（香港賽區4.5億港元），是香港賽區的唯一合作伙伴，而馬會義工隊亦義不容辭派出近100位義工出任香港賽區團體義工，提供貼心支援，「各位義工今天再次相聚，我想向他們致以由衷感謝，馬會將繼續與政府合作，延續全運成功經驗，深化大灣區一體化，為香港和國家的長遠發展出一分力」。

中國香港跳繩總會成員及十五運會和殘特奧會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」的表演為嘉許禮揭開序幕。獲獎義工和團體上台接受嘉許後，有義工在現場分享個人故事。另外，在十五運會中晉身四強的香港男子手球隊代表更親臨現場，與觀眾互動及與歌手一同獻唱。

負責籃球（男子22歲以下組）義工督導工作的張凡生是南華會手球隊隊員，他曾以義工身份參與過2008年北京奧運，與十數名香港人一起到首都支援義工工作。張凡生指，很高興看見香港運動員的成績越來越好，無論市民對體育發展的關注，及政府在這方面的投入都越來越多，整體非常正面，全運會的成功舉辦亦足證香港有能力承辦大型體育項目，而香港人的辦事效率和凝聚力，以及義工精神都值得繼續傳承。

青島義工為培訓及服務多次兩地飛

來自青島的王瑜因工作關係需要經常兩邊走，她在內地生活時已長期投入義工工作。在全運會義工培訓及服務期間，王瑜前後飛了5次，每次單程飛行時間約3小時，共18000公里的飛行距離，幾乎是繞了半個地球，但她坦言距離無阻自己投入全運義工服務的意願，「因為這種義工服務的機會不是經常有的，所以很希望能夠參與其中」。

而在輪椅擊劍項目任義工副督導的林文結，是香港硬地滾球代表隊成員張家棟的媽媽。她表示，很榮幸能夠與兒子一起參與到全運賽事，能夠見證並成就如此大型的體育盛事相當難得、開心，期間更認識了一班義工朋友，大家保持聯絡，還約了相聚吃飯。