房協乙明邨打造全港首個跨代共融空間 集健體與遊樂等於一身 冀起示範作用

本港人口老齡化，香港房屋協會今日（7日）舉行「跨代共融在房協」（InterGen@HS）啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮。新開設的全港首個跨代共融遊樂空間位於沙田乙明邨，集健體、遊樂與社交功能於一身。房協主席凌嘉勤表示，項目的設計原則，是希望讓不同年齡層人士可以一同享用有關設施，並期望項目起到示範作用，讓這種跨代共融休憩空間的模式能在全港不同屋苑，無論是私人屋苑還是公共屋邨都能推廣。

凌嘉勤表示，房協近年推動和實踐的居家安老理念，提升至建立跨代共融的居住環境和社區層面，而該「跨代共融遊樂空間」的誕生，不單是為乙明邨及周邊社區締造一個全新及長、中、青、幼都適合玩樂的好去處，亦代表「跨代共融在房協」計劃正式啟動，未來會應用於各個業務範畴，涵蓋項目規劃、屋邨改善項目、物業管理、社區及長者服務，以至商業租務和建立房協獨特的跨代共融品牌。

律政司副司長張國鈞表示，房協是政府推展房屋政策的重要合作伙伴，一直致力協助社會解決住屋問題。政府十分重視構建「跨代共融」的社區，房協的理念亦與政府不謀而合。乙明邨正是房協一個重要試點，打造全港首個「跨代共融遊樂空間」，把適合不同年齡層的健體設施融合起來，推動長幼同樂，值得支持和推動，深信新的遊樂空間，能夠為居民帶來不少休閒樂趣。

香港賽馬會董事胡家驃表示，新增的設施融合遊戲與鍛煉元素，不但鼓勵長者多做運動、積極參與社交，實踐居家安老，同時亦為老友記與小朋友提供更多互動的機會，展示了運動能成為促進跨代互動、連繫長者與社區的橋樑。馬會將繼續透過跨領域協作，鼓勵不同年齡層、背景及能力的市民參與體育活動，促進身心健康，並藉此凝聚社區。



全新的乙明邨「跨代共融遊樂空間」位於明耀樓對開的公共空間。房協與理大賽馬會社會創新設計院及非政府組織合作，邀請不同年齡層居民分享他們對公共空間的願景，為乙明邨的公共空間改造及硬件裝置提供意見，訂立屋邨休憩空間設計藍圖，為該公共空間進行大變身，經全新規劃及設計後，成為色彩繽紛明亮、集健體、遊樂與社交功能於一身的跨代共融空間，並將乙明邨的英文字JAT MIN化身成為部份運動健體設施，例如輕鬆簡單的手臂轉動輪及漫步機，還有兒童彈跳床及繩網陣，以及可以邊踏單車邊充電的健體單車等，鼓勵不同年齡居民於同一個地點一起遊樂互動。