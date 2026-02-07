Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

運輸策略藍圖︱對角行人過路處今年起擴至15路口 陳美寶 : 市民步行距離及時間可縮短30%

社會
更新時間：15:44 2026-02-07 HKT
發佈時間：15:44 2026-02-07 HKT

政府最新發表《運輸策略藍圖》，運輸及物流局局長陳美寳今日( 7日 )在網誌表示，「對角行人過路處」今年起將擴展至15個合適路口，其中港島2個、九龍5個、新界8個，當中包括鄰近石門站及將軍澳站的路口。她早前實地觀察將軍澳寶邑路和唐俊街交界的路口運作，了解到因對角距離長，加設對角行人過路處需延長行人綠燈時間，需調整現有路口布局及燈號運作，平衡人流、車流。數據顯示，15個對角行人過路處設立後，市民的步行距離及時間將較原來直角過馬路平均縮短約三成。

實時交通燈號調節系統將推展至50個路口

她指等候交通燈是市民的生活日常。為減少交通擠塞和節省市民經過路口的等候時間，當局會將「實時交通燈號調節系統」推展到全港約50個合適的獨立燈控路口，並會在新發展區的合適新建路口一併推行。過往的試驗數據顯示，實施系統後，通過路口的平均等候時間減少約5%至10%。

至於整體交通協調方面，她表示，建基於新蒲崗及觀塘商貿區的「智慧交通管理系統」成功經驗，當局會在今年內展開「交通管理平台」研究，利用大數據及人工智能技術，預測交通變化、識別交通瓶頸和制訂應急預案等，能在大型活動、惡劣天氣或突發事故等不同場景迅速應變，並向市民提供相關資訊。

10輛自動車橫跨九龍城及觀塘兩區  成本港首個跨區測試項目

陳美寶又說，自動駕駛正全速發展，政府需把握時機，安全有序地推動自動駕駛車輛無人化、規模化發展，促進它們投入載人營運。她早前探訪九龍東自動車測試項目的團隊，了解最新進度。九龍東測試項目是本港首個跨區測試項目，容許10輛自動車橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶的指定路段進行測試，往來「啟航1331」「青年驛站」項目至港鐵啟德站，途經承豐道、承啟道、沐安街、啟成街、啟華街、宏光道、啟信道、宏照道、啟祥道、常悅道、常怡道、協調道及沐元街。截至今年1月，這項目累積里數約1,700公里。

由運輸署署長牽頭成立的自動駕駛車輛應用促進組，將持續推動跨區測試及跨境項目，包括在北部都會區引進多場景自動駕駛測試及應用。長遠而言，當局會按科技發展穩步推展自動車達到國家及國際標準第五級並推動個人化使用。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT