運輸策略藍圖︱對角行人過路處今年起擴至15路口 陳美寶 : 市民步行距離及時間可縮短30%

政府最新發表《運輸策略藍圖》，運輸及物流局局長陳美寳今日( 7日 )在網誌表示，「對角行人過路處」今年起將擴展至15個合適路口，其中港島2個、九龍5個、新界8個，當中包括鄰近石門站及將軍澳站的路口。她早前實地觀察將軍澳寶邑路和唐俊街交界的路口運作，了解到因對角距離長，加設對角行人過路處需延長行人綠燈時間，需調整現有路口布局及燈號運作，平衡人流、車流。數據顯示，15個對角行人過路處設立後，市民的步行距離及時間將較原來直角過馬路平均縮短約三成。

實時交通燈號調節系統將推展至50個路口

她指等候交通燈是市民的生活日常。為減少交通擠塞和節省市民經過路口的等候時間，當局會將「實時交通燈號調節系統」推展到全港約50個合適的獨立燈控路口，並會在新發展區的合適新建路口一併推行。過往的試驗數據顯示，實施系統後，通過路口的平均等候時間減少約5%至10%。

至於整體交通協調方面，她表示，建基於新蒲崗及觀塘商貿區的「智慧交通管理系統」成功經驗，當局會在今年內展開「交通管理平台」研究，利用大數據及人工智能技術，預測交通變化、識別交通瓶頸和制訂應急預案等，能在大型活動、惡劣天氣或突發事故等不同場景迅速應變，並向市民提供相關資訊。

10輛自動車橫跨九龍城及觀塘兩區 成本港首個跨區測試項目

陳美寶又說，自動駕駛正全速發展，政府需把握時機，安全有序地推動自動駕駛車輛無人化、規模化發展，促進它們投入載人營運。她早前探訪九龍東自動車測試項目的團隊，了解最新進度。九龍東測試項目是本港首個跨區測試項目，容許10輛自動車橫跨九龍城及觀塘兩區，涵蓋啟德發展區一帶的指定路段進行測試，往來「啟航1331」「青年驛站」項目至港鐵啟德站，途經承豐道、承啟道、沐安街、啟成街、啟華街、宏光道、啟信道、宏照道、啟祥道、常悅道、常怡道、協調道及沐元街。截至今年1月，這項目累積里數約1,700公里。

由運輸署署長牽頭成立的自動駕駛車輛應用促進組，將持續推動跨區測試及跨境項目，包括在北部都會區引進多場景自動駕駛測試及應用。長遠而言，當局會按科技發展穩步推展自動車達到國家及國際標準第五級並推動個人化使用。