初一花車巡遊｜觀眾座席門票售罄 旅發局籲市民免費沿巡遊路線觀賞或收看現場直播

每年的初一花車巡遊，都吸引不少市民及海內外遊客觀看。旅發局公布，觀眾座席門票已全部售罄。

旅發局衷心感謝市民旅客踴躍支持，歡迎未能購票人士當晚沿巡遊路線觀賞匯演或透過旅發局Discover Hong Kong YouTube及電視台收看現場直播。

旅發局以「福運全城」為主題宣傳城中連串新春活動，而初一花車巡遊以「開年 開運 開心」為題。匯演有近60個來自不同國家地區的表演隊伍，以及花車團隊參與演出，陣容鼎盛。

巡遊隊伍將由香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，到達香港喜來登酒店外的終點。首輛花車預計到達時間如下：

由香港文化中心出發 晚上8時 廣東道 晚上8時30分 彌敦道 晚上9時 以香港喜來登酒店外為終點 晚上9時45分

匯演開始前約下午6時，將有多隊本地表演團體沿巡遊路線送上暖場表演，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。

警方於活動舉行前約2至3小時將實施封路措施，市民旅客可留意當日發放的最新官方資訊。

由年初二（2月18日）起，花車與表演團隊將於全城多區展出與演出，延續匯演精彩。其中八輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技