Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初一花車巡遊｜觀眾座席門票售罄 旅發局籲市民免費沿巡遊路線觀賞或收看現場直播

社會
更新時間：14:36 2026-02-07 HKT
發佈時間：14:36 2026-02-07 HKT

每年的初一花車巡遊，都吸引不少市民及海內外遊客觀看。旅發局公布，觀眾座席門票已全部售罄。 

旅發局衷心感謝市民旅客踴躍支持，歡迎未能購票人士當晚沿巡遊路線觀賞匯演或透過旅發局Discover Hong Kong YouTube及電視台收看現場直播。 

旅發局以「福運全城」為主題宣傳城中連串新春活動，而初一花車巡遊以「開年 開運 開心」為題。匯演有近60個來自不同國家地區的表演隊伍，以及花車團隊參與演出，陣容鼎盛。 

巡遊隊伍將由香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，到達香港喜來登酒店外的終點。首輛花車預計到達時間如下：

由香港文化中心出發 晚上8時
廣東道 晚上8時30分
彌敦道 晚上9時
以香港喜來登酒店外為終點 晚上9時45分

 匯演開始前約下午6時，將有多隊本地表演團體沿巡遊路線送上暖場表演，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。

警方於活動舉行前約2至3小時將實施封路措施，市民旅客可留意當日發放的最新官方資訊。 

由年初二（2月18日）起，花車與表演團隊將於全城多區展出與演出，延續匯演精彩。其中八輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
3小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
14小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT