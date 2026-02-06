Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Aptamil奶粉回收︱另一批次嬰兒配方奶粉需回收 曾在港分銷65箱共390罐 中心已指令停售

社會
更新時間：21:52 2026-02-06 HKT
發佈時間：21:52 2026-02-06 HKT

食物環境衞生署食物安全中心繼續積極跟進全球不同地區因個別批次的嬰幼兒配方奶粉可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質而作預防性回收的事件。食安中心透過食物事故監測系統，得悉歐洲部分地區回收新的個別批次愛他美（Aptamil）嬰幼兒奶粉產品，因為有關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素（Cereulide）。食安中心十分關注事件並持續積極跟進，繼早前公布有本地商戶曾進口和售賣一個受影響批次愛他美（Aptamil）嬰兒配方奶粉，食安中心今日（6日）因應歐洲最新的公布，跟進調查顯示相關商戶曾進口及分銷另一個受影響批次的嬰兒配方奶粉。為審慎起見，有關分銷商已按食安中心指示將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。

產品資料如下：

產品名稱：Aptamil Profutura DUO Advance 1 800g
品牌：Aptamil
包裝：800克
來源地：德國
此日期或之前食用：2027年4月21日
分銷商：香港悟空海淘貿易有限公司
進口及分銷數量：390罐

曾進口及分銷65箱共390罐受影響產品

食安中心跟進調查發現上述分銷商曾進口及分銷65箱共390罐受影響產品。中心已指令有關進口商、分銷商及零售商將涉事批次產品停售和下架，並回收相關產品。市民可於辦公時間致電分銷商的熱線6426 1511查詢上述產品的回收事宜。

食安中心會繼續加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關回收事宜，全力保障食物安全。食安中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

食安中心呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。

