雀巢奶粉回收︱一歲童飲用「能恩全護」奶粉後疑中毒 一日屙足5次 衞生署共收50宗不適轉介

衞生署衞生防護中心正調查一宗涉及能恩全護2號配方7HMO奶粉的懷疑食物中毒個案，一名1歲女童飲用後，糞便呈水狀，一日腹瀉多達5次。中心指，涉事批次早前因可能含蠟樣芽孢桿菌而需回收，署方不排除女童為致吐毒素中毒，並已提醒全港醫生留意。

糞便呈水狀 停用即好轉

衞生防護中心於2月5日接獲食安中心轉介個案，初步調查顯示，該名1歲女童的家長於去年12月30日購買涉事配方奶粉，女童同日飲用數小時後，隨即出現腹瀉，糞便呈水狀，次數一日達5次，但沒有發燒或其他病徵。

家長於今年1月1日起停止讓女童飲用該罐奶粉，並於翌日帶她求醫，無需留院。女童轉用另一款產品後，腹瀉情況逐漸改善，現時已沒有任何病徵。

防護中心：症狀與致吐毒素中毒吻合

中心調查指，女童飲用的奶粉批次編號為「53070742F1」，屬早前因可能含蠟樣芽孢桿菌而需全球預防性回收的批次之一。食安中心亦於本周初公布，在同批次樣本中驗出致吐毒素。

相關新聞：雀巢奶粉回收︱再多5樣本驗出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 全部屬已回收批次

衞生防護中心總監徐樂堅表示，女童症狀與致吐毒素中毒吻合，不排除兩者有關。他解釋，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境，若衞生條件不佳可產生耐熱毒素，引發嘔吐及腹瀉，嬰幼兒更易出現併發症，呼籲家長若發現嬰幼兒食用配方奶粉後不適，應盡快求醫。

截至2月5日下午5時，衞生署共收到約50宗相關不適轉介，惟除此個案外，其他個案的徵狀與急性中毒情況不符。署方另接獲159宗查詢，主要涉及轉換奶粉事宜。