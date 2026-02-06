春節黃金周｜環境局加強郊遊熱點管理 鹹田灣派廁所事務員值勤 每日清潔營地及垃圾桶

一連九天的內地春節黃金周即將來臨，節慶安排跨部門工作小組已統籌並督導接待訪港旅客的預備工作，包括在多個熱門郊遊點制訂了相應措施以加強管理。環境及生態局今（6日）在社交平台表示，西貢萬宜水庫東壩一向是遊客熱點，漁護署早前已加建圍障及豎立警告牌等安全措施，黃金周期間會在有需要時於萬宜地質步道─破邊洲段入口實施臨時人流管制措施，避免景點過度擠擁。

政府加強鹹田灣、西灣及浪茄灣管理工作

政府亦已加強於鹹田灣、西灣及浪茄灣的管理工作，以鹹田灣的營地及公廁為例，漁護署及食環署會在今個周末（2月7日及8日）及在2月14日至23日期間，在西貢鹹田灣的營地及公廁聯合採取特別管理安排，包括設置四個大型垃圾收集桶；每日清潔營地及清理垃圾桶；加派漁護署人員到營地巡邏；每日安排廁所事務員值勤；加強宣傳教育工作，提醒遊人愛護環境，顧己及人，保持營地及公廁整潔衞生等；以及安裝網絡攝錄機監察公廁外圍的清潔情況。

局方呼籲郊遊人士愛護環境和野生動物，身體力行，保持地方清潔。政府亦會密切留意郊遊熱點的情況，並視乎需要適時調配資源，期望大家一同攜手合作，確保生態旅遊的可持續發展，達致人與自然和諧共生的目標。

相關新聞：

露營客假期逼爆鹹田灣 公廁遍地垃圾廚餘 食環署：計劃安排「廁所事務員」值勤

西貢鹹田灣跨年夜逼爆 公廁遍地垃圾滿佈屎尿 食環署：已加密清潔回復潔淨

西貢鹹田灣除夕淪陷 「帳篷海」燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔