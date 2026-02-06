Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

35歲巴裔男3年前佐敦街頭遭追斬致死 4南亞裔青年1謀殺罪成2誤殺罪成1罪脫

社會
2022年8月底凌晨35歲巴基斯坦裔男子步出佐敦華豐大廈後，遭5名南亞裔男子持刀追斬，身中多刀，逃至佐敦道與白加士街交界不支倒地，送院不治。4名南亞裔青年涉案被捕，一同否認1項謀殺罪。4男3女今日於高等法院退庭商議後，大比數裁定施襲被告謀殺罪成，2名車手誤殺罪成，事前致電死者安排會面的被告則謀殺誤殺均罪脫。案件押後至下周四判刑。

陪審團以5比2大比數裁定被告Singh Gurpreet謀殺罪成；以5比2及6比1大比數裁定Singh Harwinder及Singh Gurjinder謀殺罪脫誤殺罪成；Shingari Dheeraj則被大比數裁定謀殺誤殺均罪脫。

控方早前開案陳詞指，35歲巴基斯坦裔男死者Fayzan Ali生前曾有盜竊及毒品相關案底。控方播放閉路電視片段顯示，死者凌晨4時左右於佐敦道遭5名蒙面男子包括被告Singh Gurpreet等圍毆追斬，逃至白加士街交界不支倒地。5名兇徒其後徒步離開現場，控方指被告Singh Harwinder及Singh Gurjinder駕駛電單車及私家車接載多名兇徒來往現場，而Shingari Dheeraj於錄影會面中承認曾致電死者安排會面。

施襲者案發前曾報案遭襲擊

死者最終送院不治，驗屍報告指死者身上有多處刀傷，大量失血致命，體內驗出可卡因及冰毒。警方在案發現場檢獲板球袋及玻璃碎，另於某地盤天台起出4把刀，其中1把刀上驗出死者基因；涉案私家車上則驗出Singh Gurjinder基因。當晚案發前Singh Gurpreet曾到尖沙咀警署報案，指同日下午在重慶大廈喝酒消遣，醉酒時遭陌生男子無故從後以硬物施襲，對方逃去無蹤。

4名被告依次為Singh Gurpreet、Singh Harwinder、Shingari Dheeraj及Singh Gurjinder，同被控於2022年8月29日在油麻地佐敦道與白加土街交界與其他不知名人士，一起謀殺男子Fayzan Ali。

案件編號：HCCC299/2024
法庭記者：陳子豪

