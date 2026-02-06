春節黃金周｜入境處料143萬內地客訪港按年增6% 港鐵年廿九大部分路線通宵服務

政務司司長陳國基今（6日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌並督導各政府部門就內地春節黃金周期間（2月15日至23日）接待訪港旅客的預備工作。入境處預計，黃金周期間約有143萬內地旅客訪港，每日平均訪港人次較去年內地春節黃金周增加約6%，將加強口岸、交通及人流管理，確保運作暢順。保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等人出席會議。

黃金周期間料有2200旅行團入境香港

旅監局和業界估算，內地春節黃金周期間有2,200個旅行團入境香港，日均入境團數對比去年內地勞動節及國慶黃金周有明顯增長。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。預計內地春節黃金周期間香港市面將會更加熱鬧暢旺，為各行各業帶來機遇。

黃金周期間本港亦將舉行多項大型活動，包括2月17日（年初一）的新春國際匯演之夜，以及2月18日（年初二）的農曆新年煙花匯演。警方將實施人流管理及特別交通安排，確保活動安全有序進行。

政務司司長陳國基（中）今日（6日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地春節黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。政府新聞處圖片

落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸如常24小時通關

政府經與內地部門協調後，決定在農曆新年假期間維持現行通關時間，其中落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸將如常24小時通關。口岸部門已減少前線人員休假，並將成立跨部門聯合指揮中心，實時監察口岸情況，確保運作暢順。

運輸署協調各營辦商加強服務

港鐵：將於2月13日至23日（年廿六至年初七）期間加強東鐵綫服務，大部分本地鐵路線亦會於2月16日（年廿九）提供通宵服務，並因應2月17日（年初一）的花車巡遊及2月18日（年初二）的煙花匯演加強服務。

跨境交通：港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）高峰時班次可達約一分鐘一班；增加落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次至最密約兩分鐘一班。

特別巴士：2月17日至19日（年初一至年初三）凌晨，加設九巴第N73號特別巴士服務（港鐵上水站往新田），在東鐵綫前往羅湖站的服務結束後，接載乘客轉乘皇巴，經24小時通關的落馬洲／皇崗口岸前往內地。

加強景點管理及旅客保障

因應西貢萬宜水庫東壩等景點的旅客可能增加，警方及漁護署將在當地實施交通及人流管制。運輸署亦已協調專線小巴營辦商，按需求增加班次。

為保障旅客權益，旅監局已提醒旅行代理商分散入境時間，並會加強巡查。同時，警方及海關將分別加強執法，打擊的士濫收車資及不良營商手法。警方亦會於尖沙咀海傍及山頂等景點嚴厲執法，處理違泊車輛以保交通暢順。