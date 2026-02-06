Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩青年2019年涉為暴動示威者提供弓箭 被控串謀煽惑暴動兩罪還押3.20再訊

社會
更新時間：16:03 2026-02-06 HKT
發佈時間：16:03 2026-02-06 HKT

兩名青年包括早前於口岸爆炸案中脫罪的吳子樂，涉嫌在2019年為多區暴動的前線示威者製造及提供弓箭，並拍攝片段宣傳。案件今在西九龍裁判法院再訊，控方申請押後案件至3月20日，待向律政司索取法律意見，包括控罪適合性及審訊法院級別，獲總裁判官蘇惠德批准，兩名被告沒有保釋申請，還押候訊。

案中2名被告依次為32歲無業吳子樂及34歲攝影師陳維亮，同被控於2019年10月22日至2019年10月23日期間（包括首尾兩日），在香港一同串謀非法煽惑他人參與暴動。吳子樂另被控於或大約於2019年11月14日，在香港與其他不知名人士一同非法煽惑他人參與暴動。

案件編號：WKCC4868/2025
法庭記者：黃巧兒

