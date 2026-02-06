調查：85%私營院舍員工勞損「痛住做」 有夜更護理員獨顧30院友壓力爆煲

香港正處於快速人口老化階段，安老服務需求持續攀升。有機構今日（6日）發布「私營安老院前線員工職業勞損及心理壓力調查報告」，結果顯示高達八成五受訪者出現身體勞損和疼痛，平均每人有6個身體部位受傷，「痛住做」已成行業常態。另有一成六受訪者面臨不同程度心理困擾，當中約一成出現輕度心理困擾，中等程度及嚴重心理困擾的受訪者分別佔2.4%及2.9%。

平均每人有6個身體部位受傷

明愛荔枝角職工中心於2024年10月至2025年6月，合共訪問206位現職私營安老院員工，約95%受訪者為前線員工，包括護理員、保健員及助理員。當中有逾85%受訪者在過去30天內，身體曾出現一個或多個部位疼痛、不適或麻痺；約47%受訪者曾在1至4個身體部位出現勞損，另有約32%受訪者同期曾於9個或以上身體部位出現勞損，平均每人有6個身體部位受傷。

肩膀及腰為受傷「重災區」

參與調查的社工黃曉敏表示，受傷「重災區」依次為右肩膀（49.5%）、腰部（48.0%）及左肩膀（45.6%），超過三成員工更確診膝骨關節炎、網球手等職業病。數據證實，年資越長、勞損越嚴重，反映工作對身體造成累積性損害。

此外，高達92.7%受勞損困擾的受訪者認為，痛症直接源於工作，主因包括動作急促重複、體力勞動或工作繁忙（85.4%）、工作姿勢不正確（58.5%）、工時過長（50.6%）。這也與院舍空間普遍狹窄、難以使用移位機或過床板等設備，導致員工需頻繁徒手扶抱及轉移院友直接相關，即使有設備，亦可能因程序繁複而被棄用。此外，前線護理員普遍缺乏正規的扶抱技巧培訓，往往只能「邊做邊學」，大幅增加受傷風險。

調查亦發現，僅有34.5%受訪者曾就醫，香港痛症治療成本約為內地的2至3倍，導致工友傾向在休假時北上進行按摩、拔罐等較低成本的舒緩治療，而非尋求正規醫療。預防方面，近半數（49.0%）員工無伸展運動習慣；即使有運動習慣者，絕大多數亦只能在工餘時間進行，反映工作場所缺乏推動健康的空間與文化。

一人照顧30院友 夜更護理員呻壓力大

現職夜更護理員、69歲的陳女士（化名）表示，自2013、14年入行至今，曾任職日更護理員3、4年，其後經熟人介紹轉到夜更，晚7早7，每天工作12小時。她表示，手腕、腳踭及膝蓋均出現不同程度勞損，由於日間護理員工作涉及大量扶抱，亦要協助長者沖涼，「成頭大汗，啲汗真係鹹，每日有20幾個長者，有啲甚至200磅，如果佢跌倒，兩個人都扶不起」，導致手腕麻痺，需長期佩戴支架並多次向骨科求診，「最初做到有網球手，醫生話要喺手腕鎅一刀，我聽到當時已經亂咗，好驚，唔想做（手術），忍得就忍。後來醫生開咗藥，自己多啲休息，轉下攞花灑幫佢哋沖涼。」

她亦指，除了勞損，最大壓力是夜班當值要獨自一人照顧一層30位院友（全院兩層，每層僅一名夜更員工），工作包括常規的探熱、量血壓、沖水開奶、換尿片及定時巡房。雖然工作量較日更少，但壓力卻大增，要獨力應對院友突發危急狀況，並兼顧急救、召喚救護車以及通知主管和家屬等，「試過有一個長者雙腳無力，起身的時候跌倒，撞到頭後流了很多血。我都驚，未試過看到那麼多血，又要處理。」

她憶述印象最深刻的是，10年前曾有院友突然出現危急情況，雖然立即召喚救護車，救護員抵達後亦即時進行急救，但該長者最終仍在15分鐘內離世，至今仍記憶猶新，「這些突發事情很急，來得很快，我和另外一個職員都驚，5至10分鐘一條生命已經這樣，認識了那麼久，也有小小感情，見到他這樣，很不開心，這些壓力很大」，故期望院舍增加夜更人手，在危急時能多個人照應。

中心促正視私營院舍薪酬待遇不足

為此，中心提出4大建議，包括政府增撥資源，提供價錢相宜的紓緩身體勞損及痛症的治療；推動「有薪伸展運動」，將每日15分鐘的集體伸展納入工時；推動院舍更重視職安健的工作文化，院舍應提供標準化防護裝備及規定為新入職的護理員提供培訓，建立「非懲罰性」職安健文化以改善隱瞞工傷風氣。長遠而言，政府必須透過政策改革，正視私營院舍薪酬待遇不足、過長工時及人手長期短缺等問題，徹底改善前線員工身心過勞的危機。

記者、攝影：何姵妤