中風死亡率減至16.4% 威爾斯醫院年內設中風中心 建急性中風患者「綠色通道」

中風治療爭分奪秒，醫管局表示，公院整體急性中風救治關鍵時間顯著縮短，中風患者由抵達急症室至進行靜脈溶栓治療或取栓手術時間中位數，分別由2021年的68分鐘及110分鐘，縮短至去年的58分鐘及93分鐘；成功讓中風患者一年內死亡率，由2021的24.6%，下降至去年的16.4%。局方透露，將有序推動建立更多符合國家認證的中風中心，繼屯門醫院及瑪麗醫院去年通過國家中風中心認證，計劃今年於威爾斯親王醫院設立中風中心並建立急性中風患者「綠色通道」。

中風是本港第4大死亡原因

醫管局指，中風是本港第4大死亡原因，亦是引致長期殘疾的主因，去年醫管局共接收1.9萬宗初步診斷為中風的個案。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾子充表示，中風救治爭分奪秒，每遲1分鐘救治，就多200萬個腦細胞死亡，若市民出現表達或說話有困難、面部表情不對稱、一邊手腳無力等徵狀，應盡快求醫。

屯門醫院及瑪麗醫院去年底通過國家中風中心評審認證

現時，所有公院急症室均24小時提供靜脈溶栓治療服務，去年完成1,788宗；至於動脈內血栓移除手術服務，目前則在7間指定醫院提供。屯門醫院及瑪麗醫院去年年底通過國家中風中心評審認證，是全港首批獲國家認證的中風中心。

屯門醫院內科及老人科顧問醫生蔡立喬表示，因應認證工作，院方建立「綠色通道」，可做到「同層治療」，提升患者接受檢查及治療速度，「以前我們在急症室送病人去照電腦掃描，都要用3至5分鐘時間，但隨著有新手術室大樓落成，也有新急救房翻新，我們將病人送到急救房去做電腦掃描，現在只需要10多秒時間。做完電腦掃描的同時，可為病人打溶血針，相對救治效率及時間高了很多。」

記者：蕭博禧